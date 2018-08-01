رسميًا.. أجيرى مديرًا فنيًا للمنتخب لمدة 4 سنوات

على المصرىأسند الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، مهمة تدريب منتخب مصر الأول، للمسكيكى خافيير أجيرى، بعقد مدته 4 سنوات، حتى مونديال قطر 2022، خلفًا للأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى السابق للفراعنة، والذى انتهى عقده بنهاية مشاركة المنتخب فى كأس العالم "روسيا 2018".وسيحصل

على المصرى

أسند الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، مهمة تدريب منتخب مصر الأول، للمسكيكى خافيير أجيرى، بعقد مدته 4 سنوات، حتى مونديال قطر 2022، خلفًا للأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى السابق للفراعنة، والذى انتهى عقده بنهاية مشاركة المنتخب فى كأس العالم “روسيا 2018”.

وسيحصل أجيرى على 120 ألف دولار راتبًا شهريًا، وطلب توفير سكن له في أحد الفنادق بشكل مبدئي، لحين توفير فيلا خاصة به، بالإضافة للسيارة، وسيستقدم المدرب المكسيكي مساعدين له في الجهاز المعاون، على أن يتم تشكيل باقي الجهاز المعاون بالتنسيق معه.

ووصل أجيري، إلى القاهرة، مساء أمس الثلاثاء، من أجل التفاوض على تدريب منتخب مصر، وعقد جلسة مع حازم أمام ومجدى عبد الغنى وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمكلفين باختيار المدير الفنى الجديد للمنتخب.