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رسميا.. 10 دول أوروبية تعلن بدء المرحلة الثانية من «كورونا»

أصبح الوضع الآن أسوأ مما كان عليه خلال ذروة شهر مارس
مصطفى الجُدي 9:47 م, الخميس, 24 سبتمبر 20 9:47 م, الخميس, 24 سبتمبر 20

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أعلنت 10 دول أوروبية بدء المرحلة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل رسمي.

وحسب “سكاي نيوز عربية” كان الاتحاد الأوروبي دق ناقوس الخطر، اليوم الخميس، بشأن الفيروس قائلا إن الوباء الآن أسوأ مما كان عليه خلال فترة الذروة في مارس بالعديد من البلدان الأعضاء.

ويتعلق الأمر ببلجيكا والبوسنة وكرواتيا وجمهورية التشيك واليونان وهولندا وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا.

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وحذرت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة، ستيلا كيرياكيدس، من أنه “في بعض الدول الأعضاء، أصبح الوضع الآن أسوأ مما كان عليه خلال ذروة شهر مارس”.

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بقلم مصطفى الجُدي

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