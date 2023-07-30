رسميا وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2023 بنسبة نجاح 78.8%..ويعلن قائمة الأوائل

رسميا وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2023 بنسبة نجاح 78.8%..ويعلن قائمة الأوائل
جهاد سالم

جهاد سالم

11:55 م, الأحد, 30 يوليو 23

اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة 2023، بنسبة نجاح 87.8%.

كما أعلن الوزير قائمة الطلاب الأوائل على مستوي الجمهورية ،

وهنأ الدكتور رضا حجازى أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم ، وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.

وتضمنت قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 مايلي أسماء الأوائل :

اوائل الشعبة الادبية:

  1. سيف علاء الدين محمد صدقى ابراهيم من محافظة القاهرة
  2. عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد ابو عاصى من محافظة القاهرة
  3. عز الدين احمد العوضى رزق من محافظة القاهرة
  4. عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة
  5. فايزه علي محمد محمود من محافظة الجيزة
  6. فرح محمد قدرى ابراهيم حسن من محافظة الأسكندرية
  7. محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة
  8. معاذ عبدالرحيم احمد يونس من محافظة الجيزة
  9. نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية
  10. ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة،.

أوائل الشعبة العلمية علوم

  1. اميمه محمود احمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية
  2. حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط
  3. زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة
  4. كريم محمود رمزى احمد محمد خالد من محافظة المنيا
  5. كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة
  6. كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا
  7. محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية
  8. معاذ عاطف عبدالفتاح سلامه من محافظة بنى سويف
  9. ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة

أوائل الشعبة العلمية رياضيات جاء الترتيب كالتالى:

  1. إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط
  2. اروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة
  3. أسامه محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية
  4. باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط
  5. محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط
  6. زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية
  7. مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية
  8. محمد احمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرة
  9. محمود أشرف السيد ابو حادى من محافظة الغربية
  10. مرقس شنوده محارب راغب من محافظة القاهرة
  11. مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد

أوائل المكفوفين والدمج و STEM

  • الطالبة هاجر محمد ابراهيم محمد على الأولى على مدارس المكفوفين من محافظة أسوان
  • الطالبة امل سيد محمد عبدالغفار محمد الأولى على شعبة العلوم فى الدمج التعليمى من محافظة الشرقية
  • الاول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمى عبدالرحمن بيومي حسين احمد عبدالله من محافظة الشرقية.
  • على عامر صلاح الدين محمد طاهر الاول على الشعبة الأدبية دمج تعليمى من محافظة القاهرة
  • عمر عبد الرحمن عبدالعزيز ابراهيم الاول على الشعبة العلمية علوم بمدارس STEM بمحافظة بنى سويف
  • ادهم محمود حسن فهمي الاول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارس STEM محافظة الإسماعيلية.

وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة غدا الاثنين الموافق 31 يوليو .

وذلك خلال المؤتمر الصحفى بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جهاد سالم

جهاد سالم

11:55 م, الأحد, 30 يوليو 23