رسميا وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2023 بنسبة نجاح 78.8%..ويعلن قائمة الأوائل

اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة 2023، بنسبة نجاح 87.8%.
كما أعلن الوزير قائمة الطلاب الأوائل على مستوي الجمهورية ،
وهنأ الدكتور رضا حجازى أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم ، وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.
وتضمنت قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 مايلي أسماء الأوائل :
اوائل الشعبة الادبية:
- سيف علاء الدين محمد صدقى ابراهيم من محافظة القاهرة
- عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد ابو عاصى من محافظة القاهرة
- عز الدين احمد العوضى رزق من محافظة القاهرة
- عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة
- فايزه علي محمد محمود من محافظة الجيزة
- فرح محمد قدرى ابراهيم حسن من محافظة الأسكندرية
- محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة
- معاذ عبدالرحيم احمد يونس من محافظة الجيزة
- نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية
- ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة،.
أوائل الشعبة العلمية علوم
- اميمه محمود احمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية
- حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط
- زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة
- كريم محمود رمزى احمد محمد خالد من محافظة المنيا
- كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة
- كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا
- محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية
- معاذ عاطف عبدالفتاح سلامه من محافظة بنى سويف
- ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة
أوائل الشعبة العلمية رياضيات جاء الترتيب كالتالى:
- إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط
- اروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة
- أسامه محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية
- باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط
- محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط
- زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية
- مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية
- محمد احمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرة
- محمود أشرف السيد ابو حادى من محافظة الغربية
- مرقس شنوده محارب راغب من محافظة القاهرة
- مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد
أوائل المكفوفين والدمج و STEM
- الطالبة هاجر محمد ابراهيم محمد على الأولى على مدارس المكفوفين من محافظة أسوان
- الطالبة امل سيد محمد عبدالغفار محمد الأولى على شعبة العلوم فى الدمج التعليمى من محافظة الشرقية
- الاول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمى عبدالرحمن بيومي حسين احمد عبدالله من محافظة الشرقية.
- على عامر صلاح الدين محمد طاهر الاول على الشعبة الأدبية دمج تعليمى من محافظة القاهرة
- عمر عبد الرحمن عبدالعزيز ابراهيم الاول على الشعبة العلمية علوم بمدارس STEM بمحافظة بنى سويف
- ادهم محمود حسن فهمي الاول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارس STEM محافظة الإسماعيلية.
وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة غدا الاثنين الموافق 31 يوليو .
وذلك خلال المؤتمر الصحفى بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.