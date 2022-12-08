رسميا.. هشام عز العرب رئيسا لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي

أعلن البنك التجاري الدولي تعيين هشام عز العرب رئيسا غير تنفيذيا، لمجلس الإدارة.

وأضاف التجاري الدولي في بيان أن التعيين جاء بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري، خلفا لـ شريف سامي، والذي سيستمر عضوا غير تنفيذيا بمجلس إدارة البنك.

جدير بالذكر، أن هشام عز العرب كان يشغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي السابق بالبنك، وبدأ عز العرب عمله بالقطاع المصرفي عام 1977 بعد تخرجه في جامعة القاهرة.

وعقب عودته لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي تقدم عز العرب باستقالته من منصبه كمستشار لمحافظ البنك المركزي المصري لمنع تضارب المصالح.