رسميا.. نيجيريا أول الأفارقة المتأهلين لكأس العالم

على المصرى أصبح منتخب نيجيريا لكرة القدم، أول الأفارقة المتأهلين لكأس العالم "روسيا 2018"، عقب فوزه على ضيفه الزامبى، بهدف نظيف، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب "أكوا إيبوم"، ضمن لقاءات الجولة الخامسىة للمجموعة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.سجل هدف اللقاء الو

على المصرى

أصبح منتخب نيجيريا لكرة القدم، أول الأفارقة المتأهلين لكأس العالم “روسيا 2018″، عقب فوزه على ضيفه الزامبى، بهدف نظيف، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب “أكوا إيبوم”، ضمن لقاءات الجولة الخامسىة للمجموعة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

سجل هدف اللقاء الوحيد، أليكس إيوبي فى الدقيقة 74 من عمر اللقاء، ليحجز منتخب النسور الخضراء، أول بطاقات تأهل الأفارقة للمحفل العالمى، بعدما رفع رصيده للنقطة 13 فى صدراة المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد زامبيا عند 7 نقاط.

وأصبح المنتخب النيجيرى، المتأهل رقم 12 للمونديال، بعدما حجز المنتخب الروسى، أولى المقاعد، بصفته الدولة المستضيف، دون خوض التصفيات، فيما وصلت منتخبات بلجيكا وألمانيا “حامل اللقب” وإسبانيا وإنجلترا عن أوروبا، والمكسيك عن أمريكا الشمالية، وإيران واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية عن آسيا، والبرازيل عن أمريكا الجنوبية.

وفى المباراة الأخرى ضمن المجموعة ذاتها، فازت الكاميرون على ضيفتها الجزائر، بهدفين نظيفين، فى المباراة التى أقيمت بين المنتخبين على ملعب “أحمدو أهيدجو”، ليرفع أسود الكاميرون رصيدهم للنقطة السادسة، فيما تجمد رصيد الجزائر عند نقطة وحيدة.