رسميا.. نهائي الكأس بصافرة أجنبية وبدون جماهير

علي المصري خاطبت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بقيادة عصام عبد الفتاح، 5 اتحادات أوروبية، من أجل استقدام طاقم تحكيم أجنبي، لإدارة نهائي كأس مصر، بين الأهلي والمصري، والذي سيقام يوم الثلاثاء المقبل، على استاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية. وقام عبدالفتاح بمخاطبة اتحادات ألمانيا وس

علي المصري

خاطبت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بقيادة عصام عبد الفتاح، 5 اتحادات أوروبية، من أجل استقدام طاقم تحكيم أجنبي، لإدارة نهائي كأس مصر، بين الأهلي والمصري، والذي سيقام يوم الثلاثاء المقبل، على استاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية.

وقام عبدالفتاح بمخاطبة اتحادات ألمانيا وسويسرا والنمسا والمجر والسويد، من أجل الحصول على طاقم أجنبي لإدارة اللقاء، خاصة بعدما طالب الناديين ضرورة تعيين حكم أجنبي لإدارة النهائي، نظرا للحساسية الشديدة بين الفريقين.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، قد استقر على استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة نهائي الكأس، علي أن يتحمل اتحاد الكرة، تكلفة الطاقم الأجنبي، خصوصًا وأنه منظم بطولة كأس مصر.

وفي السياق ذاته، كشف العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن الجهات الأمنية، رفضت حضور الجماهير في نهائي كأس مصر، تجنبًا لحدوث أي أزمات بين جمهور الفريقين.

من جانب آخر، بدأ اليوم الخميس، فتح باب الانتقالات الصيفية بالجبلاية، وفقًا لما حدده المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، ويستمر باب القيد بداية من اليوم وحتى 7 من شهر سبتمبر المقبل، حتى تتمكن الأندية من قيد الصفقات الجديدة.

وقرر مجلس الجبلاية، فتح باب القيد قبل نهائي كأس مصر، حتى يتمكن النادي الأهلي من قيد لاعبيه قبل غلق القيد الأفريقي غدًا الجمعة، علما بأن الموسم الجديد سينطلق يوم 8 سبتمبر المقبل.

