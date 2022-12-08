رسميا.. نقل ملكية 55% من «فودافون مصر» لصالح «فوداكوم» الجنوب أفريقية و«هيرميس» سمسارا للعملية

أتمت مجموعة فوداكوم الجنوب افريقية، اليوم الخميس، عملية نقل ملكية 55% من شركة فودافون مصر لصالحها في صفقة بلغت قيمتها حوالي 59.6 مليار جنيه.

وشهدت شاشات تداول البورصة المصرية بسوق خارج المقصورة اليوم تنفيذ العملية على عدد 132 مليون سهم تقريبا منأاسهم فودافون مصر.

وعلمت “المال” أن شركة “إي إف جي هيرميس” الدولية للسمسرة في الأوراق المالية قد لعبت دور سمسار ومنفذ العملية الأوحد في عملية نقل الملكية.

وتلقت مجموعة فوادفون العالمية، في وقت سابق، عرض مبدئي من قبل شركتها التابعة “فوداكوم” لنقل حصتها في شركة فودافون مصر إلي فوداكوم.

“Vodacom Group Limited” هي شركة اتصالات محمولة في جنوب إفريقيا تقدم خدمات الصوت والرسائل والبيانات لأكثر من 55 مليون عميل في جنوب إفريقيا.

وتمتلك فودافون العالمية 55% من أسهم فودافون مصر بينما تمتلك 45% الأخري الشركة المصرية للاتصالات.

وتتوزع هيكل ملكية فوداكوم بالمناصفة بين شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية العملاقة في جنوب إفريقيا Telkom والمشغل البريطاني متعدد الجنسيات Vodafone.