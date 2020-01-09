رسميا.. نجيب ساويرس يفتتح حديقة «ZED Park» في الشيخ زايد

افتتح المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز العالمية، حديقة ZED park تزامنا مع بداية العام الجديد.

وتقع الحديقة الفريدة من نوعها على مساحة 65 فداناً وتسعى أورا من خلال هذا المشروع إلى تقديم مفهوم السكن بجانب الحدائق العامة لأول مرة في مصر في قلب مدينة الشيخ زايد، كما تقدم حديقة ZED تعريفا جديدا لمفهوم الحديقة الترفيهية من خلال إطلاق منصةZED Park Presents الترفيهية.

وستساعد منصة ” ZED Park Presents” الترفيهية على تحويل الحديقة إلى مقصد جذاب لمحبي الموسيقى والترفيه من خلال تنظيم عدد من الفاعليات للمرة الأولى في مصر مثل ملاهي Winter Wonderland الشهيرة والتي سيبدأ تشغيلها رسميا بالتزامن مع أكبر مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط وهو مهرجان الشرق الأوسط للموسيقى M.E.M.E.

وخلال حفل الافتتاح، قال المهندس نجيب ساويريس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أورا ديلفوبرز العالمية: “يعد هذا الافتتاح بمثابة رحلة طال انتظارها ولكننا متحمسون للغاية لإزاحة الستار عن حديقة ZED التي تستضيف مجموعة من الفعاليات في مختلف المجالات مثل الرياضة والترفيه.

ةتابع: “فنحن في أورا نركز دائماً على تقديم شيء جديد، مفهوم مختلف يمكن للمجتمع الاستفادة منه والتمتع به، نحن متحمسون للغاية لفتح أبواب ZED Park رسميا أمام الجمهور، كما نتطلع إلى الترحيب بجميع سكان مدينة الشيخ زايد في ZED Park”.



وستقدم “ًWinter Wonderland” بالتعاون مع The Alchemy Project وكالة الترفيه الرائدة في الشرق الأوسط والتي من المقرر افتتاحها رسمياً في 10 من يناير الحالي، والتي تقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفعاليات الجذابة ومن بينها حلبة مفتوحة للتزلج علي الجليد، لعبة الكاروسيل، الأرجوحة الدوارة وألعاب كرنفالية لا نهاية لها، إضافة إلي العجلة الدوارة والتي يصل قطرها إلى 45 متراً وستكون متاحة مع نهاية شهر يناير.

وسيتم توفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من المطاعم والمشروبات، وستستمر تجربة ملاهي “Winter Wonderland” الرائعة حتي نهاية شهر فبراير.

وبالتزامن مع ذلك ستشهد حديقة ZED فعاليات النسخة الأولي من مهرجان M.E.M.E الموسيقي الذي يعد الحدث الأول من نوعه الذي يجمع أفضل الأصوات من مصر، الأردن والسويد، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2020 و تنظمه شركة Nacelle الرائدة في مجال الموسيقى، وسيجمع مهرجان M.E.M.E الفريد أفضل 20 فرقة موسيقية ومغني من عدة دول، حيث ستقام فعالياته على مسرحين على مدار 3 أيام.

وستتضمن فعاليات اليوم الأول حفلات لفرق هوس، مسار إجباري، اَخر زفير، أوتوستراد و بلقيس.

أما اليوم الثاني ستقام حفلات دعسوقة، وسط البلد، شارموفرز، جدل، أيلول، وذلك بجانب المغني مروان بابلو.

وفي اليوم الثالث والأخير ستتضمن الحفلات فرق موسيقية مثل هايدام، الميناء، شب جديد والناظر، كهارب والفنانة دينا الوديدي وعزيز مرقة وفرقة كايروكي الشهيرة.

ومن ناحيته، أكد هيثم محمد، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفيلوبرز مصر قائلا :”مع إطلاق ZED، لم يقتصر هدفنا على تقديم مفهوم السكن بجانب الحدائق، بل أيضا تقديم تجربة ترفيهية وثقافية متكاملة، وذلك من خلال أجندة متنوعة تضم فعاليات وأحداث يمكن الاستمتاعبها على مدار العام، إن تركيزنا الأساسي مبني على ركيزتين هما الرياضة والترفيه ومن أهم أولوياتنا إلقاء الضوء على مواهب شبابنا التيلم تظهر للنور ومساعدتهم علي تطويرها، وتعد النسخة الأولي من بطولة ZED للتنس للناشئين والتي تقام حاليا مثالًا على ذلك”.



وتمتلك شركة “أورا ديفلوبرز” سجلاً حافلًا من الخبرة في إنشاء وتطوير المشروعات الفريدة التي تحقق التوازن بين التفكير الاستثنائي العصري والتصميمات الخالدة وذلك في العديد من الأسواق مثل لندن وقبرص وغرينادا وباكستان ومصر. وتتميز مشروعات “أورا” بالأجواء النابضة بالحياة التي توفر متعة الحياة الحضرية لمجتمع عصري يتيح الفرصة للجميع ويقدم مجموعة واسعة من تجارب أسلوب الحياة الممتعة.