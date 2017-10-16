رسميا.. مصر تضمن مقعدا بالتصنيف الثالث في قرعة المونديال

على المصرى:أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التصنيف الشهري للمنتخبات، صباح اليوم الإثنين، والذي سيحدد بناء عليه تصنيف المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا صيف 2018.حافظ منتخب ألمانيا على الصدارة ، وجاءت البرازيل ثانية، ثم البرتغال والأرجنتين، وبلجيكا وبولندا، وارتقى منتخب فرن



على المصرى:



أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، التصنيف الشهري للمنتخبات، صباح اليوم الإثنين، والذي سيحدد بناء عليه تصنيف المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا صيف 2018.

حافظ منتخب ألمانيا على الصدارة ، وجاءت البرازيل ثانية، ثم البرتغال والأرجنتين، وبلجيكا وبولندا، وارتقى منتخب فرنسا للمركز السابع، ثم إسبانيا في المركز الثامن، ثم تشيلي وبيرو.

تراجع ترتيب المنتخب المصري أفريقيا، بعد ارتقاء تونس 3 مراكز، وتصدرها الترتيب في القارة السمراء في المركز الـ 28 عالميًا، ثم الفراعنة في المركز الـ 30 عالميًا، ثم السنغال في المركز الـ 32 عالميًا، والكونغو الديمقراطية في المركز الـ 35 عالميًا، فيما احتلت نيجيريا المركز الخامس أفريقيا، والـ 41 عالميًا، ثم الكاميرون، وحلت المغرب في المركز الـ 48 عالميًا، ليضمن منتخب الفراعنة، تواجده في التصنيف الثالث بقرعة المونديال، التى ستقام فى الأول من ديسمبر المقبل، فى العاصمة الروسية موسكو.



وبالنسبة لآسيا، هبط المنتخب السعودي 10 مراكز رغم تأهله للمونديال، وأصبح في المركز السادس في القارة والـ 63 عالميًا، يليه منتخب الإمارات في المركز الـ72 عالميًا، وهبطت سوريا للمركز الـ 77 عالميًا، بينما ارتقت العراق 8 مراكز في الترتيب لتصل إلى الـ 80 عالميًا، وتصدر منتخب إيران أفضل منتخبات القارة رغم هبوطه 9 مراكز، ليحتل المرتبة الـ 34 عالميًا.