رسميا.. «مصر القابضة للتأمين» تساهم في «أفانز منارة» للاستثمار المباشر

شاركت مجموعة مصر القابضة للتأمين في إطلاق شركة الاستثمار “أفانز منارة للاستثمار المباشر” كأول شركة تهدف إلى الاستثمار في الصناديق الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (FUND OF FUNDS)، بالمشاركة مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلي المتحد وبنك قناة السويس والمصرف المتحد والتجاري وفا بنك ومجموعة أفانز كابيتال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع الاقتصاد الوطني.

أفانز تستهدف الاستثمار فى الشركات متناهية الصغر

وحضر احتفالية إطلاق شركة الاستثمار الجديدة باسل الحينى رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين ومجموعة من قيادات الاستثمار بالمجموعة ورؤساء البنوك المشاركة وعدد من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي.

وتعد شركة أفانز منارة للاستثمارالمباشر أول شركة في مصر تستهدف الاستثمار في صناديق الاستثمار الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وكشف الحينى أن إطلاق شركة أفانز منارة للاستثمار المباشر يعد نقلة نوعية هي الأولى من نوعها في مصر، مثمناً خطوة إنشاء FUND OF FUNDS بهذا الحجم ويشارك به هيكل مساهمين متميز من المؤسسات المالية في القطاع المصرفي الحكومي والخاص، مما يعزز الاستثمار الفعال في القطاعات الاستراتيجية والتي تتضمن الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن مجموعة مصر القابضة للتأمين ساهمت في إطلاق شركة الاستثمار “أفانز منارة للاستثمار المباشر” استمراراً لاستراتيجيتها الاستثمارية في دعم المشروعات التي تعزز نمو الاقتصاد القومى، وإيماناً من الشركة بالدور الهام الذى يؤديه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الداعمة للاقتصاد الوطنى والذى تحقق أهداف التنمية المستدامة التي تتضمنها خطة التنمية الوطنية في مصر.

وأضاف أن إطلاق هذه الشركة يأتي ضمن استراتيجية مجموعة مصر القابضة للتأمين التي تعتمد على النمو والتوسع عن طريق الاستغلال الأمثل لمحفظتها الاستثمارية التي تربو على 75 مليار جنيه لنكون في طليعة الداعمين للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مصر لخلق مناخ جاذب للاستثمارات الخارجية.

جدير بالذكر أن إجمالي استثمارات شركة Avanz المستهدفة تصل إلى نحو 2 مليار جنيه، حيث وصل قيمة الإغلاق الأول لرأس مال الشركة المصدر إلي 905 ملايين جنيه.

نبذة عن مجموعة مصر القابضة للتأمين

مجموعة مصر القابضة للتأمين هي أكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر، تأسست مصر القابضة للتأمين في عام 2006 بغرض إعادة هيكلة قطاع التأمين الحكومي لتكوين كيانين عملاقين عوضاً عن شركات عديدة متنافسة، وتركز مصر القابضة للتأمين على ثلاثة أنشطة أساسية وهي التأمين وإدارة الأصول المالية والاستثمارية وإدارة الأصول العقارية.

وتمتلك مصر القابضة للتأمين سبع شركات تابعة تدعم الرؤية الاستراتيجية وخطط النمو للمجموعة منها ثلاث شركات مملوكة بالكامل للشركة القابضة وهي شركة مصر للتأمين، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية وبقية الشركات مملوكة للمجموعة، ومن حيث الاستثمارات المالية، تمتلك الشركة محفظة تزيد عن 75 مليار جنيه.