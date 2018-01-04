رسميا .. محمد صلاح أفضل لاعب إفريقي في 2017 - فوز مصر وكوبر والوداد يخطف اللقب من اﻷهلي علي المصري توج الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفريول اﻹنجليزة، بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء، في الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لعام 2017، والذي أقيم بمركز المؤتمرات الدولي بمد

رسميا .. محمد صلاح أفضل لاعب إفريقي في 2017

– فوز مصر وكوبر والوداد يخطف اللقب من اﻷهلي





علي المصري

توج الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفريول اﻹنجليزة، بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء، في الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” لعام 2017، والذي أقيم بمركز المؤتمرات الدولي بمدينة “أكرا” الغانية.

وأشار أحمد أحمد رئيس الكاف، في كلمة افتتاحية إلى استعادة الإتحاد الإفريقي لكنز أساطيره السابقين، والذين يحضرون الحفل الليلة وأبرزهم إيتو ودروجبا وعبيدي بيليه ومع تواجد أساطير عرب مثل التونسي طارق دياب والمغرب التيمومي وآخرين.

وقال رئيس الكاف: “مرة أخرى أنا هنا معكم في غانا، في الدولة التي تلهم كرة القدم في قارتنا، أود أن أتخذ الوقت لشكر لرئيس جمهورية غانا الذي أعطى لنا هذا الشرف بوجوده”.

وصفقت القاعة لكل الأسماء التي توجت من قبل بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، أثناء بث فيديو عن أنشطة الاتحاد الإفريقي، ورحبت القاعة بنانو آدو أكوفو، رئيس جمهورية غانا المتواجد في الحفل.

وأشاد رئيس غانا بصلاح وماني وأوباميانج، مشيرا إلى أنهم يستحقون التواجد للمنافسة على جائزة الأفضل.

وقال: “أتمنى كل الخير لمستقبل من يفوز بجوائز الكاف، والوقت أصبح متاحا ليصبح أفضل لاعب في العالم، من قارة إفريقيا”، ونظر إلى زوجة جورج ويا رئيس ليبيريا والمتوج من قبل بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، قائلا: “أخبري زوجك أن عالم كرة القدم يعد فخورا به، قصة عظيمة رائعة للأسطورة”.

وانطلقت مراسم الحفل بعد صعود مقدمي الحفل على المنصة، بمشاركة الفيل الإيفواري دييديه دروجبا في التقديم.

وقال: “أرى العديد من الأساطير هنا، صلاح وماني وإيتو، كل الأساطير حاضرة”، مضيفا: “اليوم نحن نحتفل بالمواهب الجديدة ولكني دعونا نرى أولا تسجيلا خاص بالفائزين السابقين بجوائز الكاف”.

وتم عرض كلّ الأسماء الفائزة بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا بداية من 1992 وحتى 2016.

وانتهى الفيديو التسجيلي، لتبدأ عدة فقرات غنائية قبل بداية مراسم الإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في إفريقيا.

وبدأ اﻹعلان عن الجوائز بفوز إبراهيم صنداي أسطورة غانا بجائزة أسطورة إفريقيا الشرفية لعام 2017.

وفاز منتخب جنوب إفريقيا بجائزة أفضل سيدات، وتوج أحمد يحيي، رئيس الاتحاد الموريتاني، بلقب قائد كرة القدم في القارة السمراء.

وخسر النادي الأهلي جائزة أفضل فريق في القارة السمراء، لصالح الوداد البيضاوي الذي توج على حساب المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا.

** كوبر أفضل مدرب



وحصد اﻷرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، جائزة أفضل مدرب في إفريقيا، بعدما قاد الفراعنة لنهائي كأس اﻷمم اﻹفريقية بالجابون، وقاد مصر للصعود لكأس العالم “روسيا 2018″، بعد غياب 28 عاما عن المحفل العالمي.

وقال كوبر الذي توج باللقب بعد منافسة مع جيرنو روهر مدرب نيجيريا والحسين عموتة مدرب الوداد: “أشكر كل اللاعبين الذين لعبوا تحت قيادتي، أنا سعيد للغاية بالفوز بالجائزة مع منتخب مصر”.

وحصل الزامبي باتسون داكا، على الجائزة السادسة ﻷفضل لاعب صاعد في إفريقيا.

** مصر منتخب القارة



وحصدت مصر جائزة أفضل منتخب في القارة، متفوقة علي منتخبي الكاميرون ونيجيريا.

وقال المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن منتخب بلاده قادر على تقديم عروض جيدة في بطولة كأس العالم بالنسخة المقبلة، مضيفا: “مصر جاهزة لتمثيل القارة السمراء في مختلف المحافل الدولية”.

وأضاف رئيس اتحاد كرة القدم المصري، وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحادين الدولي والإفريقي، أن الفترة المقبلة ستشهد الارتقاء بكرة القدم في القارة السمراء بشكل كبير.

وفازت النيجيرية أسيسات أشولا بالجائزة الثامنة كأفضل لاعبة في إفريقيا، ومنح الكاف ‏الجائزة البلاتينية للرئيس الغاني نانادو أكوفو، و‏الجائزة البلاتينية الثانية للرئيس الليبيري جورج وياه وتسلمتها زوجته.

وتم إلغاء جائزة أفضل لاعب محلي داخل إفريقيا، وأفضل حكم في القارة السمراء.

** التشكيل المثالي



وأعلن عن التشكيل المثالي والذي يضم أيمن المثلوثي حارس النجم الساحلي التونسي، وعلي معلول وأحمد فتحي لاعبا اﻷهلي المصري، وأيريك بيالي لاعب مانشستر يونايتد اﻹنجليزي للدفاع، وكريم اﻷحمدي لاعب فينورد الهولندي، وأشرف بنشرقي ومحمد أوناجم لاعبا الوداد المغربي، وجونيور أجايي لاعب اﻷهلي للوسط، ومحمد صلاح لاعب ليفربول، وطه ياسين الخنيسي لاعب الترجي التونسي، وخالد بوطيب لاعب مالطا سبور التركي للهجوم.

** صلاح أفضل لاعب



وفي نهاية الحفل توج صلاح بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا علي حساب الجابوني بيير أوباميانج لاعب بوروسيا دورتموند اﻷلماني، وزميله السنغالي في ليفربول ساديو ماني.

ويعد صلاح ثاني لاعب مصري ينالها بعد النجم السابق محمود الخطيب 1983، علما بأن الجائزة حينها كانت مقدمة من قبل مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

وأصبح لاعب المقاوبون العرب اﻷسبق، ثاني عربي وتاسع أفريقي يتمكن من الجمع بين جائزتي الـ”بي بي سي” والاتحاد اﻹفريقي، كأفضل لاعب في أفريقيا.

وحصل الغاني عبيدي بيليه، أسطورة الكرة الغانية، على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا من المؤسستين عام 1992، وتبعه في في ذلك الليبيري جورج ويا، عام 1995، كما حقق النيجري نوانكو كانو الإنجاز نفسه عام 1999.

ومع إنطلاق الألفية الثالثة، حقق الكاميروني باتريك مبوما عام 2000 اللقبين، ثم السنغالي الحاجي ضيوف في عام 2002، وغاب الوفاق بين الطرفين على الأفضل بالقارة السمراء 7 سنوات، قبل أن يوحدهما الإيفواري ديدييه دروجبا في عام 2009.

فيما فاز مواطنه يايا توريه بالجائزتين أيضًا في 2013، وأتم الجزائري رياض محرز، سلسلة الفائزين بالجائزتين في 2016، إذ يعد العربي الأول الذي يجمع بينهما.

وقدم الدولي المصري عاما سيبقى خالدا في ذاكرته، بعدما قاد منتخب بلاده للتأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عاما، من خلال إحرازه هدفي منتخب بلاده في المباراة الحاسمة أمام الكونغو (2-1)، ووصل أيضا إلى نهائي الأمم الأفريقية قبل الخسارة أمام الكاميرون.

وتألق صلاح في الملاعب الإيطالية مع روما قبل أن ينتقل إلى ليفربول، حيث يتصدر حاليا ترتيب هدافي الفريق بالدوري برصيد 17 هدفا، بفارق هدف واحد فقط وراء هداف توتنهام هاري كين.