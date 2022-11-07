رسميا.. ماريدايف توقع اتفاق جدولة مديونية بقيمة 219 مليون دولار

وقعت شركة ماريدايف للخدمات الملاحية والبترولية، عقود إعادة هيكلة مديونية مشتركة لصالح عدة بنوك بقيمة إجمالية قدرها 219 مليون دولار تقريبًا.

وقالت ماريدايف في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الإثنين، إن اتفاق الهيكلة مقسم على شريحتين أحدهما بقيمة 110 مليون دولار سيبدأ سدادها في ديسمبر 2013 وحتى 2028 .

أما الشريحة الثانية فتبلغ قيمتها 109 مليون دولار سيجرى سدادها من نهاية مدة الشريحة الأولى (2028)،ومن المقرر أن تستوفي الشركة عدة اجراءات تنظيمية لاستكمال العقود.

ماريدايف حصلت على موافقة البنوك الدائنة في أبريل الماضى

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دخلت ماريدايف منذ العام الماضى فى مفاوضات مع البنوك الدائنة للدخول فى عملية إعادة هيكلة للقروض القائمة المستحقة عليها إلى أن حصلت على موافقة مبدئية من البنوك الدائنة أبريل الماضى.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة (27 أبريل)، إن هذه الجدولة تأتى فى إطار تداعيات كورونا وما أسفرت عنه من خروج الشركة من بعض العقود وتأخر عملاء آخرين فى سداد متأخراتهم المالية بما أثر سلبا على أوضاع الشركة المالية.

وتوقعت الشركة ساعتها الحصول على اتفاقيات نهائية مع البنوك بخصوص الديون القائمة والتوقيع على عقود إعادة الهيكلة خلال الربع الثانى من عام 2022 .

مجلس الإدارة يدرس عرضين للاستحواذ على شركة فالنتين للأعمال البحرية التابعة

ماريدايف

وتدرس ماريدايف في الوقت الحالى عرضين للاستحواذ على شركة التابعة فالنتين للأعمال البحرية، أحدهما مقدم من إحدى شركات مجموعة أنكلا مارين شب مانجمينت في 16 أكتوبر الماضى، والآخر مقدم شركة الجهاز هولدنج 7 نوفمبر الجاري.

وقالت ماريدايف في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الإثنين إن هذه العروض تستهدف شراء 100% من أسهم فالنتين للأعمال البحرية دون ذكر تفاصيل مالية.

وأشار الشركة إلى أن هذه العرض ستظل قيد الدراسة لحين استكمال النواحي الاجرائية والتنظيمية وموافقات الجهات المناحة للتسيلات الإئتمانية، ثم ستعرض على مجلس الإدارة لتقرير ما يراه مناسبا.

وأفصحت ماريدايف فى 6 يوليو الماضى عن عدم اكتمال صفقة بيع شركتها التابعة “أوفشور بروجكتس” إلى مجموعة السبيعي القابضة بقيمة 48 مليون دولار.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إن الطرفين لم يتمكنا من المضيّ قدمًا فى إكمال الصفقة بسبب عدم الوصول إلى اتفاق مُرضٍ.

وتلقّت ماريدايف، فى 11 فبراير 2021، عرضًا رسميًّا مُلزمًا من مجموعة خالد عبد الله السبيعى القابضة للاستحواذ على أوفشور بروجكتس بقيمة 48 مليون دولار.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 3 سبتمبر 2021 على بيع مبنى رشدي بالإسكندرية، بقيمة إجمالية قدرها 32.2 مليون جنيه تقريبًا إلى شركة “أندلسية مصر” القابضة للاستثمارات المالية.

تأسست الشركة عام 1978 تحت اسم ماريدايف، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ أبريل 1992، وتعمل في قطاع النقل مع التركيز على الموانئ والخدمات البحرية.

ويتبع ماريدايف عدة شركات عاملة فى أنحاء ليبيريا ومصر، تعمل في مجال الطاقة والخدمات البحرية للموانئ والخدمات، فى المياه الإقليمية وخارجها وتزويدها بما يلزم من معدات وقطع غيار.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة تقلص خسائر الشركة إلى 78 مليون دولار خلال العام المالى المنتهى ديسمبر الماضى 2021، مقارنة بخسائر بلغت 143.2 مليون دولار خلال عام 2020.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة إلى 115.8 مليون دولار، خلال عام 2021، مقابل إيرادات بلغت 180.5 مليون دولار خلال عام 2020، وفقا للنتائج المرسلة للبورصة 22 مارس الماضى.