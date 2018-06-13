رسميا.. ليندمان ينضم للجهاز الفني الجديد للأهلي

مخطط اﻷحمال الهولندي يعرب عن سعادته بالعودة ويؤكد جاهزيته للمهمة الجديدة





علي المصري





قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الهولندي مايكل ليندمان، مخطط الأحمال البدنية، انضم للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي يقوده الفرنسي باتريس كارتيرون.





وأضاف مرجان، أن ليندمان وقّع على عقود العمل، ضمن الجهاز الفني للأهلي لمدة موسم واحد قابل للتجديد.





وسبق لليندمان العمل في الجهاز الفني للأهلي، الذي كان يقوده مواطنه مارتن يول، المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء.









وأبدي مخطط الأحمال الهولندي الجديد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سعادته بالعودة من جديد للعمل ضمن الجهاز الفني لفريق الكرة.





وأضاف، قائلًا: “لم أشعر بالابتعاد عن الأهلي طوال العامين الماضيين، حيث تابعت كل كبيرة وصغيرة تخص الفريق، من خلال التواصل مع اللاعبين، وأصدقائي داخل النادي، وجماهير النادي، وَرَصد جميع أخباره عبر الإنترنت.”





وأوضح أنه يتطلع لرحلة عمل ناجحة مع الأهلي، بحثًا عن مواصلة البطولات والإنجازات والأرقام القياسية، مشددًا على أنه حان وقت العمل والاجتهاد، من أجل الحفاظ على نجاحات الأهلي، وإسعاد جماهيره العظيمة.





ووجه ليندمان الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على ثقتهم في قدراته، مؤكدًا أنه سيكون عند ثقة مسئولي النادي وجماهيره، وسيبذل قصارى جهده في تجربة العمل الثانية له مع الأهلي.