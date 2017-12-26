رسميا..كين هداف أوروبا في 2017

- خطف صدارة هدافي البريمييرليج من صلاح بثنائية في ساوثهامبتونعلي المصري‏أصبح النجم الإنجليزي هاري كين، هداف أوروبا لعام 2017، برصيد 55 هدف، متجاوزاً بذلك رقم الأرجنيتني ليونيل ميسي لاعب برشلونة صاحب 54 هدف، علماً بأن الرقم التاريخي لازال مسجلاً بأسم البرغوث اﻷرجنتيني بـ 91 هدف عام

– خطف صدارة هدافي البريمييرليج من صلاح بثنائية في ساوثهامبتون



علي المصري

‏أصبح النجم الإنجليزي هاري كين، هداف أوروبا لعام 2017، برصيد 55 هدف، متجاوزاً بذلك رقم الأرجنيتني ليونيل ميسي لاعب برشلونة صاحب 54 هدف، علماً بأن الرقم التاريخي لازال مسجلاً بأسم البرغوث اﻷرجنتيني بـ 91 هدف عام 2012

وسجل كين هدفين في مرمي ساوثهامبتون ضمن الجولة العشرون للدوري اﻹنجليزي الممتاز، ليتفوق علي ميسي (54)، وكريستيانو رونالدو (53)، وروبرت ليفاندوفسكي (53)، وأدينسون كافاني (53).

ولم يكتفي مهاجم توتنهام بهداف أوروبا في 2017، بعدما خطف صدارة هداف الدوري اﻹنجليزي الممتاز، من الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، حيث رفع رصيده للهدف 17، مقابل 15 لصلاح، الذي سيخوض مواجهة مساء اليوم مع الريدز أمام سوانزي سيتي.

وأمتلك كين ميزة عن عكس كل منافسيه، حيث خاض لقاء اليوم، علما بأن باقي المتصارعين علي لقب هداف القارة العجوز، حصلوا علي أجازات أعياد الميلاد اﻷسبوع الماضي.

وحقق الدولي اﻹنجليزي عددا من ‏الأرقام خلال الشوط الأول في اللقاء المقام حاليا، وهي:

– هداف البريميرليج هذا الموسم

– الهداف التاريخي البريميرليج خلال عام واحد

– أول لاعب يحقق هذا الرقم أمام كريستيانو وميسي منذ عام 2009.



