رسميا.. فتحي يجدد عقده مع الأهلي عامين بعد الاستخارة

اللاعب يحصل على أذن بالسفر لأداء العمرة عقب التوقيععلى المصرى:قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، قام بتجديد عقده لمدة عامين، عقب الاستخارة التى قام بها اللاعب، قبل أن يحصل على إذن بالسفر إلى السعودية لأداء العمرة وا

اللاعب يحصل على أذن بالسفر لأداء العمرة عقب التوقيع



على المصرى:

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، قام بتجديد عقده لمدة عامين، عقب الاستخارة التى قام بها اللاعب، قبل أن يحصل على إذن بالسفر إلى السعودية لأداء العمرة والعودة غدا، للانتظام في مران الفريق قبل السفر للجابون لمواجهة مونانا في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف مدير الكرة، أن اللاعب حضر إلى منزله فجر اليوم، وقام بالتجديد، ولم تكن له أية مطالب، ووقع على بياض، تاركا للأهلي تقديره بالشكل المناسب، مشيرا إلى أن فتحي قال إنه مهما كان تفكيره في تأمين مستقبله، لكنه لا يستطيع أن يرى نفسه بعيدا عن الأهلي.