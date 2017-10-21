رسميا.. طارق يحيى يرفض عرض المقاصة ويتمسك بالزمالك

علي المصري تلقّى المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة من طارق يحيى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، يؤكد فيه تمسكه بالبقاء في الزمالك، والاعتذار عن قبول عرض مصر المقاصة، لخلافة مؤمن سليمان في القيادة الفنية للفريق الفيومي.وأكد المدرب العام، لرئي

علي المصري

تلقّى المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة من طارق يحيى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، يؤكد فيه تمسكه بالبقاء في الزمالك، والاعتذار عن قبول عرض مصر المقاصة، لخلافة مؤمن سليمان في القيادة الفنية للفريق الفيومي.





وأكد المدرب العام، لرئيس الزمالك أنه لا يفكر فى الرحيل والتخلي عن الزمالك فى تلك المرحلة الحساسة، وأن الزمالك سيظل صاحب الفضل الكبير عليه، وقدم اعتذاره لمجلس إدارة المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، على ثقتهم في شخصه وقدراته التدريبية.