رسميا.. «صن داونز» يجدد لـ«موسيماني» 4 سنوات

كشف نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، عن تفاصيل تجديد تعاقد بيتسو موسيماني، المدير الفني، الذي وقع اليوم على عقود التجديد لمدة 4 مواسم أخرى.

وحول تجديد العقد، قال موسيماني، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن بنوده: «يشرفني وأشعر بالفخر لمنحي فرصة أخرى لقيادة صن داونز، وأحد الأسباب الرئيسية لتجديد عقدي هو ثقة رئيس النادي في قدراتي».

وأضاف: «نسعى لتحقيق رغبته في بناء فريق لغزو إفريقيا، إنه أمر رائع أن تكون جزءا من نادي مثل صن داونز والمساهمة في نجاحه».

وتابع: «نستعد للتحديات المقبلة، نحن بحاجة للفوز بدوري أبطال إفريقيا، هذا شيء كبير ولا أحد يفوز باللقب بسهولة ولكن سيكون تركيزنا الفترة المقبلة».