رسميا.. صندوق النقد يسمح بصرف 1.25 مليار دولار لمصر

لاجارد: الحكومة المصرية اتخذت الإجراءات الصحيحة لكبح التضخم هاجر عمران و سمر السيد: قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، فى بيان منذ قليل، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المصرى، إن الحكومة المصرية، والبنك المركزى اتخذا الإجراءات





لاجارد: الحكومة المصرية اتخذت الإجراءات الصحيحة لكبح التضخم







هاجر عمران و سمر السيد:





قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، فى بيان منذ قليل، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المصرى، إن الحكومة المصرية، والبنك المركزى اتخذا الإجراءات الصحيحة لكبح التضخم، وتخفيض عجز الموازنة، ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو.

وتسمح موافقة المجلس التنفيذىللصندوق على المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد بصرف 1.25 مليار دولار، قيمة الشريحة الثانية من قرض “تسهيل الصندوق الممدد”، بقيمة 12 مليار دولار، على 3 سنوات.

وكانت بعثة من صندوق النقد قد انتهت في 11 مايو الماضى، من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي .

وتابعت لاجارد: أتقدم بالتهنئة لمصر حكومة و شعباً على ما حققاه من نجاح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الطموح.

وأضافت: تأتي موافقة المجلس التنفيذي على مراجعة الأداء الأولى للبرنامج، شاهدا على قوة دعم الصندوق لمصر في هذه الجهود التى نرى أنها ستؤتي الثمار المرجوة منها.

وتابعت: مما يسرني للغاية أن الحكومة اتخذت وستواصل اتخاذ إجراءات لحماية الفقراء، و محدودي الدخل، بما في ذلك زيادة الإنفاق الاجتماعي، ونحن نتطلع إلى مواصلة الشراكة مع مصر، لمعاونتها في إطلاق إمكاناتها الاقتصادية، وتحقيق نموا أعلى وأكثر احتوائية، تصل ثماره إلى كل المصريين.

