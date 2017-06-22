رسميا.. صلاح يوقع عقود انتقاله لليفربول

علي المصري وقع الدولي المصري محمد صلاح لاعب روما الإيطالي، علي عقود تربطه بنادي ليفربول الإنجليزي، لمدة أربع مواسم، بعدما أجتاز النجم المصري الكشف الطبي، ليصبح لاعبا رسميا في ليفربول، بداية من الموسم المقبل.وسيحصل روما الإيطالي، علي 45 مليون جنيه إسترليني، على أن يتقاضي صلاح

علي المصري



وقع الدولي المصري محمد صلاح لاعب روما الإيطالي، علي عقود تربطه بنادي ليفربول الإنجليزي، لمدة أربع مواسم، بعدما أجتاز النجم المصري الكشف الطبي، ليصبح لاعبا رسميا في ليفربول، بداية من الموسم المقبل. وسيحصل روما الإيطالي، علي 45 مليون جنيه إسترليني، على أن يتقاضي صلاح 5 ملايين استرليني سنويا، و90 ألف أسبوعيا، وسيرتدي الفرعون المصري قميص يحمل رقم 11 مع الريدز.