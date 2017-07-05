رسميا.. ستانلي فى القادسية السعودي

علي المصري : وافق المهندس ماجد سامي، مالك مجموعة أندية وادي دجلة، علي انتقال لاعبه النيجيري ستانلي أوهاويتشي، المعار لفريق الكرة بنادي الزمالك، إلي القادسية السعودي، الموسم المقبل، ولم يفصح الجانبان عن المقابل المادي للصفقة، ولا الراتب السنوي الذي سيتقاضاه…

علي المصري :

وافق المهندس ماجد سامي، مالك مجموعة أندية وادي دجلة، علي انتقال لاعبه النيجيري ستانلي أوهاويتشي، المعار لفريق الكرة بنادي الزمالك، إلي القادسية السعودي، الموسم المقبل، ولم يفصح الجانبان عن المقابل المادي للصفقة، ولا الراتب السنوي الذي سيتقاضاه اللاعب .

ودافع “ستانلي” فى الموسم الأخير عن قميص نادى الزمالك على سبيل الإعارة، مقابل 500 ألف دولار لوادي دجلة و400 ألف دولار للاعب، مع أحقية الزمالك، في تفعيل بند شرائه نهائيا مقابل 1.5 مليون دولار، وهو ما لم يفعله الزمالك، ويدخل القادسية على الخط، ويحصل علي توقيع اللاعب، بعد موافقة وادي دجلة.

ويعد ستانلي “27 عامًا” رابع لاعب يخرج من الدوري المصري الممتاز، إلى دوري جميل السعودي، هذا الصيف، بعد عصام الحضري من وادي دجلة، ومصطفى فتحي من الزمالك، وانضم الثنائي للتعاون، فيما انضم محمود عبدالمنعم “كهربا”، لاتحاد جدة، وأصبح المهاجم النيجيري ثالث لاعب ينضم للقادسية هذا الصيف، بعد الإيفواري هيرفي جاي، لاعب اتحاد طنجة المغربي، ومنصور النجار، لاعب وسط الوحدة.

ومن المقرر أن يكون لقاء قمة الكرة المصرية، بين الأهلي والزمالك، الذي سيقام علي ستاد السلام، يوم 17 يوليو الجاري، هو آخر لقاءات ستانلي، مع القلعة البيضاء، لينضم لمعسكر الفريق السعودي، الذي سيقام في ألمانيا، بناء علي رغبة ناصف البباوي المدير الفني للقادسية.