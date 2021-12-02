رسميا.. «سانتوريني العلمين» يحصل على تراخيص البناء (مستند)

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة شركة سموحة العلمين للاستثمار العقاري، إن مشروعه العقاري “سانتوريني العلمين”، حصل على رخصة البناء منذ أيام قليلة، ومن ثم استكمال الأعمال المبدئية بأرض المشروع التي شهدت عمل الجسات التأكيدية عقب الانتهاء من الجسات الإرشادية، قبل بدء البناء للمدينة السكنية الرياضية الأولى في العلمين، مؤكداً استعانته بخبرات عالمية في تصميم سانتوريني، فضلاً عن التعاقد مع مكتب هندسي عالمي للإشراف الفني والتأكد من الجودة التي تتناسب مع ما تعهد به.

وصدر الترخيص من قبل جهاز مدينة العلمين الجديدة، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، لإنشاء “مشروع كمبوند سموحة العلمين الجديدة” جنوب الطريق الساحلي بمساحة 90 فدانا، حيث بلغت إجمالي الرسوم لعدد 58 عمارة، إضافة إلى سور، فضلاً عن إنشاء 16 غرفة أمن، نحو 3 ملايين و526 ألف جنيه.

وكانت قد نشرت «المال» مسبقاً موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 90 فدانًا لنادى سموحة الرياضى فى العلمين الجديدة، لإنشاء مشروع عمرانى متكامل، باستثمارات تفوق 6 مليارات جنيه، في حين أن القيمة الإجمالية للأرض قاربت 1.350 مليار جنيه، سدد منها نادى سموحة نحو 300 مليون جنيه، قبل استلام الأرض، ومن المقرر سداد 150 مليونا خلال شهر يوليو، فى صورة قسط سنوى.

وفي هذا الصدد صرح “عامر”، رئيس مجلس إدارة شركة سموحة العلمين للاستثمار والتنمية، أنه تم بيع 70% من إجمالي الوحدات السكنية بمشروعه العقاري الأكبر “سانتوريني”، لافتاً إلى أن باقي الوحدات سيتم عرضها بالمعرض العقاري بمدينة الكويت بالأسبوع الثالث من شهر ديسمبر المُقبل.

وقال عامر مؤخرًا إن أعضاء نادي سموحة حاجزي المرحلة الأولي من وحدات سانتوريني العلمين سوف يتم محاسبتهم بأسعار التكلفة الحقيقية دون أي مكاسب أو أرباح نهائيا، وجار حساب التكلفة حاليا وسوف يتم الإعلان عن ذلك، خاصة بعد صدور رخصة البناء بالتزامن مع بدء الإنشاء.

يُشار إلى أن مدينة “سانتوريني” هي أول كومباوند سكنى رياضى بمدينة العلمين الجديدة ويقع على مساحة 133 فدانا، بتكلفة إنشائية 459 مليون جنيه، وهي إحدى استثمارات شركة سموحة العلمين للاستثمار والتنمية، ويقع الكومباوند بقلب مدينة العلمين الجديدة وبجوار الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والمنطقة التراثية والأبراج الأيقونية ودار الأوبرا، كما يقع نادى سموحة بقلب سانتورينى على مساحة 43 فدانا، ويتميز النادى بوجود ملاعب متعددة للألعاب الجماعية والفردية وحمامات سباحة متعددة بها حمام سباحة أوليمبى.

ووفقاً لـ “عامر” فإن سموحة العلمين(سانتوريني) تعاقدت مع شركة عالمية للصيانة والحفاظ علي المستوي المتميز للمدينة ، وتدرس حالياً عرض تقديم خدمة فندقية لمن يرغب كخدمة إضافية بالطلب، بإعتبارها أحد أهم المشروعات التي ستقام على أرض العلمين لتنضم لإحدى مدن الجيل الرابع، والتي يُطلق عليها درة البحر الابيض المتوسط.

وعلق “عامر” موضحاً أن “سانتوريني” بلغ سعر المتر فيها 2650 جنيها، مشيرا إلى أن المباني عليها تأتي بنسبة 14% من إجمالي مساحتها والتي تُقام بتخطيط مصري ألماني، وتحوي حديقة مائية عملاقة، وسوق تجاري ومركز خدمات ذكي، وفيلات، موضحاً أنها ستُبنى وفقاً للإرتفاعات المحددة وهي 14 طابقا.

وكشف عن أنه سيتم البدء بأول 15 برجاً سكنياً، مُعلناً بأنه سيتم مد فترة التقسيط بالوحدات لمدة أطول، وبقيمة 10% زيادة في الأسعار، لافتاً إلى أنه تم حجز نصف المدينة لأعضاء نادي سموحة، مؤكداً أنه سيتم بيعها للأعضاء بالتكلفة الفعلية دون أي أرباح أو مكاسب لصالح شركة سموحة العلمين للاستثمار العقاري، حين أن النصف الثاني سيطرح للاستثمار لغير الأعضاء.

وعلى صعيد ذي صلة تواصل شركة سموحة العلمين للإستثمار العقاري أعمالها بمشروع إنشاء نادي سموحة العلمين، وتسعى لإنهاء تراخيص بناء النادي ، المُقرر إقامته من خلال توجه رئاسي بحسب تصريحات “عامر”، حيث أكد أن هناك مطلب لبناء نادي بمدينة العلمين، وأخُتير لبناءه.