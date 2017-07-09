رسميا.. رونى يعود لإيفرتون

أصبح الفتى الذهبى “31 عاما”، خارج حسابات البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى لمانشستر يونايتد، وتلقى عرضا من الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى لإيفرتون، ليعود للفريق الذى غادره عام 2004.

وكشفت وسائل الإعلام، أن قيمة العقد بلغت 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وتأتي عودة روني إلى “جوديسون بارك”، بعد ثلاثة عشر عاماً قضاها في أولد ترافورد.