رسميا.. رونى يعود لإيفرتون

أصبح الفتى الذهبى “31 عاما”، خارج حسابات البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى لمانشستر يونايتد، وتلقى عرضا من الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى لإيفرتون، ليعود للفريق الذى غادره عام 2004. وكشفت وسائل الإعلام، أن قيمة العقد بلغت 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وتأتي عودة روني إلى “جوديسون بارك”، بعد ثلاثة عشر عاماً قضاها في أولد ترافورد.
على المصرى:
وقع واين روني، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى، على عقود عودته من جديد لإيفرتون، فريقه الأصلى، عقب اجتيازه الكشف الطبي، وذلك بعقد يمتد لعامين.
أصبح الفتى الذهبى “31 عاما”، خارج حسابات البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى لمانشستر يونايتد، وتلقى عرضا من الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى لإيفرتون، ليعود للفريق الذى غادره عام 2004.
وكشفت وسائل الإعلام، أن قيمة العقد بلغت 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وتأتي عودة روني إلى “جوديسون بارك”، بعد ثلاثة عشر عاماً قضاها في أولد ترافورد.