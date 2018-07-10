رسميا.. رونالدو إلى يوفنتوس بعقد 4 سنوات مقابل 105 ملايين يورو

علي المصريأعلن ريال مدريد اﻹسباني، مساء اليوم الثلاثاء، رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى يوفنتوس الإيطالي بشكل رسمي، مقابل 105 ملايين يورو، يحصل عليها النادي الملكي.وقال النادي الإسباني، في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت: "يعلن ريال مدريد، أنه وفقًا لإرادة وطلب اللاعب

علي المصري

أعلن ريال مدريد اﻹسباني، مساء اليوم الثلاثاء، رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى يوفنتوس الإيطالي بشكل رسمي، مقابل 105 ملايين يورو، يحصل عليها النادي الملكي.

وقال النادي الإسباني، في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت: “يعلن ريال مدريد، أنه وفقًا لإرادة وطلب اللاعب كريستيانو رونالدو، وافق النادي على رحيله إلى يوفنتوس”.

وأضاف: “اليوم يريد ريال مدريد التعبير عن امتنانه للاعب الذي أثبت أنه الأفضل في العالم، والذي شهد أحد أفضل الأوقات في تاريخ نادينا وكرة القدم العالمية”.

وتابع: “فاز بالألقاب والنجاحات في الميدان، خلال 9 سنوات لعبها في النادي، كان خلالها مثالًا للتفاني والعمل والمسؤولية والموهبة والتحسن باستمرار”.

وأكمل: “كما أصبح هداف ريال مدريد التاريخي، 451 هدفا في 138 مباراة، وحصل على 16 لقبًا، بما في ذلك 4 كئوس أوروبية منها 3 على التوالى، وفاز بـ4 كرات ذهبية وجائزتي الأفضل من الاتحاد الدولي، وثلاث مرات للحذاء الذهبي”.

واختتم البيان: “بالنسبة لريال مدريد سيكون كريستيانو رونالدو دائمًا واحدًا من رموزه العظيمة، وإشارة فريدة للأجيال القادمة”.

من جانبه ودع رونالدو، نادي ريال مدريد وجماهيره، برسالة وداعية نشرت عبر الموقع الرسمي للنادي الإسباني، فور اعلان رحيله إلى يوفنتوس الإيطالي.

وقال كريستيانو في وداعيته :”هذه السنوات في ريال مدريد وفي هذه المدينة الرائعة ربما كانت أسعد أيام حياتي، ليس لديّ سوى مشاعر الامتنان العظيمة لهذا النادي ولهذه الجماهير ولهذه المدينة، لا يسعني إلا أن أشكرهم جميعًا على الحب والعاطفة التي حصلت عليها منهم”.

وأضاف: “مع ذلك أعتقد أن الوقت قد حان لفتح مرحلة جديدة في حياتي، وهذا هو السبب أنني طلبت الرحيل من النادي، أطلب من الجميع أن يتفهم قراري وطلبي، وخاصة المشجعين”.

وتابع: “لقد كانوا رائعين تمامًا لمدة 9 سنوات، لقد كانت 9 سنوات فريدة من نوعها، كانت مثيرة بالنسبة لي، كان الأمر متطلبًا جدًّا وسقف الطلبات مرتفع جدًّا، لكنني أعرف أنني لا يمكن أن أنسى أن ما حدث هنا فريد من نوعه”.

وأكمل: “لقد كان كل شيء رائعًا في الملعب وفي غرف خلع الملابس، شعرت بدفئ لا يصدق، لأننا فزنا بثلاثة ألقاب متتالية في دوري الأبطال و4 في آخِر خمس سنوات، نجحت معهم بشكل فردي أيضًا بعد الفوز بأربع كرات ذهبية و3 حذاء ذهبي، خلال فترة وجودي في هذا النادس الاستثنائي”.

وأردف: “لقد فاز ريال مدريد بقلبي، لذلك أريد أن أقول شكرًا للنادي والرئيس والمدربين والزملاء وجميع الفنيين والأطباء والأخصائيين، لقد جعلوا كل شيء لا يصدق خلال تلك الفترة، كانت تفاصيل رائعة”.

وواصل: “أشكركم الجماهير مرة أخرى وأشكر كرة القدم الاسبانية خلال هذه السنوات التسع المثيرة، كان لي لاعبين رائعين معي ولدي احترامي وتقديري لهم جميعًا”.

واختتم: “أعلم أنه حان الوقت للدخول في دورة جديدة سأرحل لكن هذا القميص وهذا الشعار سوف أشعر به دائمًا، سيكون مثل منزلي أينما كنت، شكرًا للجميع وبطبيعة الحال كما قلت قبل 9 سنوات: يحيا مدريد”.