رسميا.. ديسابر مديرا فنيا جديدا لأوغندا

علي المصري





أقام الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا لﻹعلان عن تعاقده مع الفرنسي سيباستيان ديسابر، ليصيح المدير الفني لمنتخب الرافعات، بعدما أنهي المدرب الفرنسي علاقته رسميا بالإسماعيلي، متصدر الدوري المصري الممتاز.





وقال ديسابر، في مؤتمر صحفي لتقديمه إلى وسائل الإعلام: “أنا مستعد لخدمة كرة القدم في أوغندا.. خبرتي في أفريقيا ستكون مهمة للغاية”.





وكان الإسماعيلي قال في بيان أمس الأربعاء، إن مدربه أبدى رغبته في إنهاء التعاقد لتلقيه عرضا لا يمكن رفضه من أوغندا.





وتعاقد الإسماعيلي مع ديسابر في يوليو الماضي لمدة موسم واحد، مع قابلية التجديد خلفا للتشيكي فرانز ستراكا، وقاده المدرب الفرنسي إلى تصدر الدوري المصري بعد 16 مباراة.





وسبق لديسابر (41 عاما) تدريب أسيك ميموزا، من ساحل العاج إضافة للقطن الكاميروني والترجي التونسي، وريكريتيفو دو ليبولو الأنجولي وشبيبة الساورة الجزائري والوداد المغربي.





وقال إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة الإسماعيلي إن النادي “لن يترك حقه القانوني بعد رحيل المدرب رغم أنه عرض عليه مضاعفة راتبه الشهري”، ولم يكشف الإسماعيلي عن شروط فسخ التعاقد من جانب واحد في عقد ديسابر.