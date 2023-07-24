رسميا.. «تويتر» يغير علامته من العصفور الأزرق إلى حرف «x»

غيّر موقع التدوين المصغر “تويتر”، الاثنين، اسمه وصورته على الحساب الرسمي من العصفور إلى الحرف “X”، كما وضع مالكه، الملياردير الأميركي، إيلون ماسك الشعار الجديد على صورة حسابه الرسمي.

وفي ساعة مبكرة من صباح الإثنين، غيّر إيلون ماسك، صورة حسابه على موقع “تويتر”، واضعا الحرف “X” مكان صورته المعتادة لعشرات الملايين من المتابعين.

يُشار إلى أن ماسك، الذي استحوذ على تويتر أواخر شهر أكتوبر الماضي مقابل 44 مليار دولار أميركي، أكد مرارًا وتكرارًا أنه يخطط لجعل تويتر منصة شاملة، على غرار خدمة (وي شات) WeChat الصينية، وقد غيّر في وقت سابق من العام الحالي اسم أعمال تويتر إلى (إكس كورب) X Corp أو اختصارًا (إكس).

يُذكر أن ماسك أعلن في خطوة مفاجئة مطلع شهر أبريل الماضي، عن تغيير شعار تويتر من الطائر إلى الكلب (شيبا إينو) الذي يُستخدم شعارًا لعملة (الدوجكوين) Dogecoin المشفرة، الأمر الذي أدى إلى صعود سريع في قيمة سعر العملة في السوق.