رسميا.. «تواصل هولدنجز» تستحوذ على «الإسكندرية للخدمات الطبية» مقابل 535 مليون جنيه

أعلنت إدارة البورصة تنفيذ عرض الاستحواذ المقدم على أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية من قِبل تحالف تواصل هولدنجز بجلسة الخميس بقيمة إجمالية 535.4 مليون جنيه تقريبًا.

وأظهرت إفصاح التنفيذ المنشور على شاشة التداول بالبورصة تنفيذ عملية الشراء على 10.92 مليون سهم من أسهم الإسكندرية للخدمات الطبية تمثل حوالى 70% من إجمالى الأسهم.

وكشفت نتائج العرض المنشورة على شاشة البورصة المصرية، فى 27 سبتمبر (نهاية فترة العرض)، استجابة 10.92 مليون سهم (تقريبًا) لعرض الشراء المقدَّم من تحالف تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية- لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية بسعر 49 جنيهًا للسهم.

وفتحت تواصل هولدنجز العرض أمام حمَلة الأسهم لمدة 20 يوم عمل لتسجيل أوامر البيع على شاشة البورصة المصرية، بدأت 30 أغسطس الماضى، وانتهت بختام جلسة الثلاثاء (27 سبتمبر الحالي)، وفقًا لنشرة الاستحواذة المنشورة بجريدة “المال”.

الإسكندرية للخدمات الطبية : نجاح درجة الاستجابة للعرض بنسبة 94.7%

«الإسكندرية للخدمات الطبية»

وتشير الكَمية المستجيبة للعرض إلى أن نسبة الاستجابة المطلقة بلغت 94.7% تقريبًا، وفقًا لحسابات المال التي استندت إلى حجم الأسهم المستهدفة المعلَنة في نشرة الاستحواذ (11.53 مليون سهم)،

بينما بلغت نسبة الأسهم غير المستجيبة للعرض حوالى 5.3% من المستهدف، بما يعادل 609 آلاف سهم تقريبًا.

ويبلغ إحمالى أسهم الإسكندرية للخدمات الطبية حوالى 15.5 مليون سهم، واستهدف مقدمو العرض الاستحواذ على نسبة 74.08% من الأسهم كحدٍّ أعلى، أو 51% كحد أدنى (بلغت نسبة الاستجابة حوالى 70% تقريبًا).

وتتنافس تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية على شراء الإسكندرية للخدمات الطبية منذ العام الماضى، وسط منافسة شرسة انخرطت فيها أكبر الكيانات الطبية العاملة فى مصر،

إضافة إلى بعض الكيانات الخليجية المنافسة؛ أبرزهم شركة الإمارات المتقدمة القابضة التى تقدمت بعرض أشعل المنافسة واضطرها إلى زيادة السعر مؤخرًا.

وتقدمت تواصل هولدنجز، فى 20 سبتمبر، بطلب إلى هيئة الرقابة المالية، لرفع سعر الاستحواذ على الشركة من 47.67 جنيه إلى 49 جنيهًا للسهم بعد تقدم شركة الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة بسعر منافس 48.62 جنيه للسهم (طالبت الرقابة الشركة الإماراتية باستيفاء بعض المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط الطبي فى مصر كشرط للنظر فى عرضها).

عرض تواصل هولنجز: اعترض عليه الأعضاء المستقلون واصطدم بتقرير القيمة العادلة

وسادت توقعات فى الأيام الأخيرة بإمكانية تعثر العرض، حتى بعد زيادته إلى 49 جنيهًا، بسبب صدور نتائج دراسة قيمة عادلة للسهم أعدَّتها شركة أندرسون للاستشارات المالية،

ورجّحت نطاق السعر العادل بين 51.2 و52.8 جنيه، إضافة إلى موقف سلبي أبداه مجلس إدارة الشركة تجاه العرض.

وأبدى الأعضاء المستقلون بمجلس إدارة الإسكندرية للخدمات الطبية (21 سبتمبر) رأيًا سلبيًّا في العرض باعتباره لا يعبر عن القيمة الحقيقة للشركة ومركزها المالي ومقوماتها وأصولها المادية والمعنوية وإمكانياتها وخططها المستقبلية، وفقًا لرأيهم.

كما رأى الأعضاء المستقلون أن السعر المقدم فى العرض (بعد زيادته إلى 49 جنيهًا) ما زال أقل من متوسط سعر الإقفال للسهم، خلال ستة الأشهر السابقة، على تاريخ إيداع العرض لدى الرقابة المالية، وفقًا لمحضر الاجتماع المرسل للبورصة بتاريخ 21 سبتمبر.

وعلَّق الأعضاء على خطط مقدمة العرض المستقبلية للشركة باعتبارها عامة وفضفاضة مفتقرة للبيانات والمعلومات التى يمكن الاستناد إليها فى تقييم جدوى العرض بالنسبة لمستقبل الشركة.

وأشار الأعضاء إلى ضعف التزام مقدمي العرض تجاه العمالة، إذ نصُّوا فى العرض على عدم الاستغناء عنهم، ثم أشاروا فى موضع آخر إلى أن خططهم المستقبلية قد تؤثر على حقوق العمالة.

استنادًا إلى هذه الحجج انتهى أعضاء المجلس المستقلّين- بعد استبعاد الأعضاء المرتبطين بمقدمي العرض- إلى اعتبار عرض الاستحواذ غير مناسب بسعره الحالى.

كان مجلس الإدارة قد انعقد، فى وقت سابق (18 سبتمبر)، لإبداء الرأى فى عرض تحالف تواصل هولدنجز (قبل زيادته)، ثم تقرر إرجاء الرأى لاجتماع مقبل لحين استيفاء بعض البيانات والمعلومات، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة الاثنين (19 سبتمبر 2022).

هيكل ملكية الإسكندرية للخدمات الطبية وخريطة أكبر المساهمين قبل الصفقة

ودخلت الإسكندرية للخدمات الطبية فى أزمة ذات امتدادت إقليمية ودولية منذ بداية 2020 بعد تعثر المساهم الهندى المالك لغالبية أسهمها عن سداد ديون فى الإمارات وفرض الحراسة على إحدى شركاته من قِبل القضاء البريطانى.

وحصل بنك أبو ظبى التجارى– أكبر الدائنين للمساهم الهندى- على حصة الأغلبية فى الشركة المصرية، فى إطار تخلف الأخير عن السداد وأحكام فرض الحراسة على أملاكه فى الإمارات ومصر.

واشترت تواصل هولدنجز، فى 29 نوفمبر 2020، حوالى 3.7 مليون سهم من حصة المساهم الهندى فى الإسكندرية للخدمات الطبية تعادل 25.92% بقيمة إجمالية قدرها 89.9 مليون جنيه بمتوسط سعر 24.3 جنيه.

ويبلغ رأسمال الإسكندرية للخدمات الطبية حاليًّا 124.5 مليون جنيه موزعًا على 15.5 مليون سهم بقيمة اسمة 8 جنيهات للسهم،

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين بنك أبوظبى التجارى (51.5%)، وتواصل هولدنج للاستثمارات المالية (25.9%).

كما يستحوذ المستثمر تامر عبد الله على 9.8%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف 5%، وفقًا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 7 يوليو الماضى (من المقرر تحديثه بعد الصففة).

وأظهر آخر نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 11 مليون جنيه خلال العام الماضى 2021، مقارنة مع صافى أرباح بلغت 21 مليون جنيه في 2020.

كما قفزت إيراداتها إلى 271 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقارنة مع إيرادات بلغت 225.3 مليون جنيه خلال العام السابق 2021، وفقًا للنتائج المرسَلة للبورصة سابقًا.

ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 24 مارس الماضى، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين (كوبون رقم 15) بواقع 0.80 جنيه للسهم، بدأ صرفها اعتبارًا من 15 يونيو الماضى.