رسميا.. تنفيذ عرض استحواذ «دومتي» في البورصة بقيمة 511.5 مليون جنيه

أعلنت إدارة البورصة المصرية اليوم الأربعاء تنفيذ عرض الاستحواذ على شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي) بقيمة إجمالية قدرها 511.5 مليون جنيه تقريبا.

وأظهر إفصاح مختصر منشور على شاشة التداول بخصوص دومتي تنفيذ عرض الشراء الإجباري على الأسهم المستجيبة والبالغة 93 مليون سهم صباح جلسة الأربعاء.

وانتهت فترة سريان العرض فى 14 سبتمبر الجاري باستجابة 93 مليون سهم (تقريبا) لعرض الشراء المقدم من قبل تحالف شركة «Expedition Investment ” التى قررت رفع السعر من 5 إلى 5.5 جنيه للسهم قبل انتهاء العرض بأيام قليلة، وفقا لنتائج منشورة على الشاشة ساعتها.

نتائج البورصة: نجاح عرض الاستحواذ على دومتي بنسبة 96.7%

البورصة المصرية

وتشير الكمية المستجيبة للعرض إلى أن نسبة الاستجابة المطلقة بلغت 96.7% تقريبا،وفقا لحسابات المال التى استندت إلى حجم الأسهم المستهدفة المعلنة فى نشرة الاستحواذ ( 96.1 مليون سهم )، بينما بلغت نسبة الأسهم غير المستجيبة للعرض حوالى 3.3% من المستهدف بما يعادل 3.1 مليون سهم.

ويبلغ عدد أسهم دومتي الإجمالى 282.6 مليون سهم، واستهدف مقدمو العرض 34% من الأسهم تمكنهم من إتمام السيطرة شبه الكاملة على الشركة بنسبة 90% باعتبار ما يستحوذون عليه بالفعل قبل العرض (56.6% تقريبا)، وفقا للمستهدف بنشرة الطرح.

وأعلن تحالف «Expedition Investment» رفع سعر الشراء رسميا بقيمة 0.5 جنيه للسهم إلى 5.5 جنيه ، فى 8 سبتمبر الجارى، أى قبل انتهاء العرض بمدة أربعة أيام عمل (تأكيدا لما نشرته المال).

وفتحت الشركة عرض الشراء أمام حملة الأسهم لتسجيل أوامر البيع فى البورصة لمدة 20 يوم عمل ، بدأت من جلسة 18 أغسطس الماضى وانتهت فى ختام جلسة الأربعاء ( 14 سبتمبر 2022).

تحالف Expedition رفع السعر إلى 5.5 جنيه قبل العرض بـ 4 أيام عمل

وجاء رفع السعر بعد يومين من صدور تقرير قيمة عادلة لسهم دومتي من أحد المستشارين الماليين يزيد بنسبة 38% عن العرض المقدَّم للاستحواذ على أسهمها .

وأظهر التقرير المُعَدّ من مكتب BOD كيز للاستشارات المالية تقدير سهم دومتي بنحو 6.9 جنيه، بزيادة 1.9 جنيه عن العرض المقدَّم للاستحواذ عليها بنسبة 38% تقريبًا (راجعت الرقابة المالية التقرير).

واطلع مجلس إدارة الشركة على التقرير بجلسة 6 سبتمبر الحالي، وانتهى رأي الأعضاء المستقلين إلى النتيجة التي وصلت إليها دراسة القيمة العادلة، مع دعوة الجمعية العامة لاجتماع غير عادي لتعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة.

وقرر مجلس إدارة دومتي، في 17 أغسطس الماضي، تكليف مكتب BOD كيز للاستشارات المالية بإعداد تقرير قيمة عادلة للسهم، التزامًا بإجراءات الرقابة المالية المعمول بها في صفقات الاستحواذ داخل سوق المال. (أرجأ المجلس إبداء رأيه في العرض لحين صدور القيمة العادلة).

وقالت الشركة إن اختيار مكتب BOD كيز للاستشارات المالية يعود إلى خبرته الطويلة فى هذا المجال وعدم ارتباطه بأية أطراف ذات صلة بالتحالف المقدِّم لعرض الاستحواذ.

وحصل اقتراح تعيين BOD على تصويت أعضاء مجلس الإدارة المستقلّين دون باقي أعضاء المجلس، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية بتاريخ (17 أغسطس ).

وأبدت هيئة الرقابة المالية، فى (16 أغسطس)، موافقتها على نشر عرض الاستحواذ المقدم من تحالف «Expedition Investment» لشراء 34% من الأسهم بقيمة إجمالية 481 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الهيئة، فى بيان تفصيلي للبورصة، إن موافقتها على نشر عرض الشراء لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض، مشيرة إلى أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.

وألزمت الرقابة مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم، كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

حسابات المال : تحالف Expedition أحكم استحواذه على دومتي بنسبة 89% تقريبا

محمد عبد الفتاح – شريك مكتب بسيوني والحناوي عن قطاع سوق المال

واستهدف عرض الاستحواذ شراء 96.1 مليون سهم تمثل (34%) من إجمالى الأسهم؛ وهى النسبة المكملة لحاجز الـ90% لتحالف المساهمين المشار إليه،والذى يستحوذ بالفعل على 56.6% تقريبًا من أسهم الشركة فى الوقت الحالى، وفقًا لنشرة الطرح.

وتشير حسابات المال إلى أن نسبة الاستجابة للعرض بلغت حوالى 33% إلا قليلا (93 مليون سهم من أصل 96 مليون مستهدفة)، بما يعنى ارتفاع حصة التحالف المشار إلي ما يلامس سقف ال89% من إجمالى الأسهم.

وتولت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية مهامَّ سمسار العرض، بينما تولى محمد عبد الفتاح شريك قطاع سوق المال في مكتب معتوق بسيونى وحناوى للاستشارات القانونية والمحاماة، مهامّ المستشار القانونى للصفقة، وفقًا لنشرة الطرح المرسلة للرقابة المالية (16 أغسطس).

يشار إلى أن عرض Expedition جرى تقديمه بشكل مبدئي في 3 أبريل الماضي بسعر 5 جنيهات للسهم، بالتزامن مع بدء عملية الفحص النافى للجهالة،ثم جرى تقديمه رسميًّا لدى هيئة الرقابة المالية منذ 3 يوليو الماضى (استمرت الهيئة فى دراسته والبتّ فيه شهرًا ونصف الشهر تقريبًا)،

كما يشار إلى أن Expedition Investment تأسست حديثًا (21 مارس الماضى) بدولة موريشيوس، وتتكون من تحالف مستثمرين مصريين وعرب، من بينهم «آل الدماطى» المالكين فى دومتى.

وأعلنت شركة الملتقى العربى للاستثمارات، فى وقت لاحق، انضمامها إلى تحالف المستثمرين المساهمين في “Expedition”، عبر توقيع اتفاقية اكتتاب بمبلغ 50 مليون جنيه.

هيكل ملكية دومتى وخريطة كبرى العائلات المساهمة قبل صفقة الاستحواذ

محمد الدماطى نائب رئيس شركة الصناعات الغذائية العربية- دومتى

ويتوزع هيكل ملكية دومتى (قبل الاستحواذ) ، بين رجل الأعمال السعودى يحيى محمد عوض بن لادن، بنسبة 15.6%، وشركة تريفى هولدنج بنسبة 11.53%، كما يستحوذ عمر محمد عبد الحميد الدماطي على 9.19%.

كما تسهم زينب محمد عبد الحميد شاهين بنسبة 7.22%، وتستحوذ شركة NASS RUSSEL INVESTMENT COMPANY PLC على نسبة 6.7%،إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة، وفقًا لآخِر إفصاح ملكية بتاريخ 17 يوليو الماضى (من المقرر تحديثه بعد الصفقة الأخيرة).

وكشفت مصادر مطلعة، لـ«المال»، أثناء الصفقة، أن عائلة الدماطى تعتزم زيادة نسبتها فى دومتى، من خلال حصتها فى Expedition Investment المتقدمة للاستحواذ على 90% الأسهم.

وقال محمد الدماطى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فى تصريح متزامن مع الصفقة، إن العائلة مستمرة في هيكل ملكية الشركة، حال إتمام صفقة الاستحواذ، بل تسعى لزيادة ملكيتها.

وتعتبر دومتي واحدة من أكبر وأقدم الشركات المصنعة لمنتجات الجبن فى السوق المصرية ، حيث تعمل فى السوق منذ عام 1984، بينما تتداول أسهمها فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 2015.

وأظهر أحدث نتائج أعمال للشركة تحولها للربحية بقيمة 50.37 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى مقارنة بخسائر بلغت 3.4 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة 1.12 مليار جنيه، خلال الربع المذكور، مقارنة بمبيعات بلغت 647 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2021، وفقًا للقوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة مؤخرًا.