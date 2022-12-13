رسميا..تعيين الدكتور أحمد جلال رئيسا لمجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين الدكتور أحمد جلال، رئيسا لمجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات EBANK، وتعيين محمد أبو السعود نائبا لرئيس مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات.
تعيين الدكتور أحمد جلال
ونص القرار على تعيين الدكتور أحمد جلال رئيسا لمجلس إدارة البنك لمدة 3 سنوات أو لحين انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي ايهما أقرب خلفا لميرفت سلطان.
ويمتلك أحمد جلال أكثر من 29 عاماً من الخبرة في القطاع المصرفي ومجال التأجير التمويلي والائتمان وبنوك الاستثمار والخطط الاستراتيجية، حيث تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات في أغسطس 2017.
وبين 2009 و2017 شغل منصب رئيس قطاع تمويل الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي الكويتي، والعضو المنتدب لـ”شركة بيريوس للتأجير التمويلي“.