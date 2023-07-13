رسميا.. تأسيس شركة الفنادق المصرية برأس مال مرخص 8 مليارات جنيه

قرر وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت، تأسيس شركة الفنادق المصرية برأس مال مرخص 8 مليارات جنيه، طبقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، ورأس مال مصدر ومدفوع قدره 807.6 مليون جنيه موزع على 8.07 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم بيانا اطلعت “المال” عليه، به تفاصيل قرار وزير ق لتأسيس شركة الفنادق المصرية، والتى تتبع الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وتقوم بكافة الأنشطة السياحية والفندقية بما في ذلك إنشاء وتطوير وشراء وبيع الفنادق والمصايف والمنتجعات السياحية.

ونشرت الجريدة الرسمية النظام الأساسي لشركة الفنادق المصرية، كشركة مساهمة مصرية وفق قانون 203 لسنة 1991 والمعدل بقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، أبرز تلك المواد أنه يجوز للشركة الاشتراك فى تأسيس الشركات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981.

كما لا يجوز للشركة المساهمة فى إنشاء شركات أو المشاركة فيها إلا بموافقة الجمعية العمومية، ومدة تأسيس الشركة 25 عاما من تاريخ القيد بالسجل التجاري، ويجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية إطالة هذه المدة او تقصيرها.

شركة الفنادق المصرية

وذكر القرار أن جميع أسهم الشركة اسمية ومملوكة بالكامل للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وتم سداد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع والبالغ 80.7 مليون جنيه وفقا لتقرير لجنة التحقق من صحة التقييم المشكلة بقرار من وزير قطاع الأعمال رقم 1 لسنة 2023 للتحقق من عملية التقييم بغرض بغرض تقسيم الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث” إلى شركتين قاسمة ومنقسمة.

الفنادق المصرية

وأعلنت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الثلاثاء الماضي، عن إبرام 3 صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية بقيمة إجمالية قدرت بـ1.741 مليار دولار، تتضمن بيع حصة غير حاكمة من شركة الفنادق المصرية.

وأفصحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم ترسية زيادة رأسمال شركة الفنادق المصرية بحصة 37% كحصة أقلية على تحالف مصري وأجنبي يضم شركة آيكون المملوكة لطلعت مصطفى، بقيمة إجمالية بلغت 700 مليون دولار.

وأضافت الوزيرة أن شركة «أبوظبى التنموية القابضة» – ADQ قامت بالاستحواذ على حصص تتراوح بين 25 إلى %30 بشركات من صندوق ما قبل الطروحات وهى «إيثيدكو» و«إيلاب» و«الحفر» بقيمة 800 مليون دولار.

كما تضم شركة الفنادق المصرية 7 فنادق هي “ماريوت” القاهرة، و”كتاراكت” أسوان، و”مينا هاوس” الهرم، و”وينتر بالاس” الأقصر، و”سيسل” الإسكندرية، و”موفنبيك” أسوان، و”ألفنتين” أسوان.

ننشر تفاصيل قرارا تاسيس شركة الفنادق المصرية