رسميا.. تأجيل جلسات البرلمان إلى نهاية أبريل بسبب فيروس كورونا

أعلنت الأمانة العامة في البرلمان تأجيل الجلسات العامة للمجلس إلى 29 أبريل الجاري بدلا من يوم 12 من الشهر ذاته، ضمن إجراءات الدولة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .

جاء ذلك عقب حالة الجدل التي شهدتها جروبات النواب علي تطبيق الواتس اب ، ما بين مؤيد ومعارض لعودة عمل البرلمان خلال تلك الفترة خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن تأجيل موعد الجلسات يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها البرلمان في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما يأتي اتساقا مع سياسة الدولة في مد الإجراءات الوقائية المتخذة وتقليل الاجتماعات بقدر الإمكان، وحفاظا على صحة وسلامة النواب مع الحفاظ على استمرار عمل مؤسسات الدولة بانتظام واضطراد.

كما يأتي وفقاً لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناء على ما أقره البرلمان من تفويض رئيس المجلس في تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك.

يشار إلي أن البرلمان ، برئاسة د. علي عبد العال، كان سباقا فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا علي مستوي السلطة التشريعية، منذ بداية الأزمة.

البرلمان يستعين بالقوات المسلحة في تطهير وتعقيم مقر المجلس

وتم الاستعانة بالقوات المسلحة في تطهير وتعقيم مبنى البرلمان .

كما أصدر الدكتور عبدالعال قرارًا بتشكيل لجنة مواجهة الأزمات برئاسة المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب لتكون المعنية بإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات لحماية وتأمين صحة وسلامة العاملين بالمجلس.

وأصدرت ما يقرب من 19 قرارا وإجراء فى إطار المواجهة الشاملة للأزمة التى تسهدف تخفيف التجمعات، ليتم تأجيل اليوم حتيى 29 أبريل من الشهر الجاري.