رسميا.. برشلونة يتعاقد مع أولى صفقاته الصيفية

على المصرى:كشف نادى برشلونة الإسباني، رسميا اليوم الأحد، عن أولى صفقاته الصيفيه، بتعاقده مع الموهبة الشابة البرازيلية آرثر ميلو، فى صفقة ستكلف الخزينة الكتالونية 30 مليون يورو، إضافة إلى 9 ملايين كمتغيرات، على أن يبدأ تفعيل العقد، فى يوليو 2018.وقال برشلونة، في بيان على موقعه الرسمي: "توصل ناديا

على المصرى:

كشف نادى برشلونة الإسباني، رسميا اليوم الأحد، عن أولى صفقاته الصيفيه، بتعاقده مع الموهبة الشابة البرازيلية آرثر ميلو، فى صفقة ستكلف الخزينة الكتالونية 30 مليون يورو، إضافة إلى 9 ملايين كمتغيرات، على أن يبدأ تفعيل العقد، فى يوليو 2018.

وقال برشلونة، في بيان على موقعه الرسمي: “توصل ناديا برشلونة و جريميو لاتفاق بشأن خيار شراء اللاعب آرثر”، حيث سافر مسؤولون من البارسا للبرازيل، وأرسل جريميو وفدا لكتالونيا للتفاوض حول صفقة، اللاعب الشاب “21 عاما”.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى إن برشلونة يتجه لتأجيل ضم اللاعب البرازيلى حتى يناير 2019، بعدما أرتبط أسم لاعب الوسط بالانتقال لبرشلونة خلال الأشهر القليلة الماضية.