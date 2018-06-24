رسميا .. اﻷهرام يتعاقد مع دا سيلفا ويقترب من رباعي الزمالك

علي المصري:‏في واحدة من أكبر الصفقات الكروية بالشرق الأوسط، تعاقد نادي اﻷهرام "اﻷسيوطي سبورت سابقا"، مع أحد أبرز النجوم البرازيليين ماركوس داسيلفا، والمشهور بلقب "كينو".وانتقل اللاعب "32 سنة" من نادي بالميراس البرازيلي، ليصبح الصفقة الأعلى في تاريخ الدوري المصري.من جانب أخر، أعلن المستشار

علي المصري:

‏في واحدة من أكبر الصفقات الكروية بالشرق الأوسط، تعاقد نادي اﻷهرام “اﻷسيوطي سبورت سابقا”، مع أحد أبرز النجوم البرازيليين ماركوس داسيلفا، والمشهور بلقب “كينو”.

وانتقل اللاعب “32 سنة” من نادي بالميراس البرازيلي، ليصبح الصفقة الأعلى في تاريخ الدوري المصري.

من جانب أخر، أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، أقتراب ثنائي فريق المرة اﻷول بالقلعة البيضاء، من الانضمام لﻷهرام، مقابل 5 مليون دولار.

وكشف منصور، نيته بيع 2 من اللاعبين إلى نادي الأهرام، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهم باسم مرسي وأحمد الشناوي، من أجل إدخال مبالغ مالية في خزينة النادي والتعاقد مع لاعبين جدد.

وأكد أن كلًا من مرسي وجبر يحصلا على 5 ملايين جنيه في الموسم، فيما يتقاضي حامد 8 ملايين جنيه، ويحصل الشناوي علي 10 ملايين جنيه، لذلك فإنه يرغب في بيعهم من أجل تقليل النفقات خلال الموسم المقبل.