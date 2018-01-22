رسميا .. النقاز ينضم للزمالك بعقد مدته 3 مواسم ونصف

علي المصريأعلن نادي النجم الساحلي التونسي، منذ قليل، انتقال ظهيره الأيمن الدولي حمدي النقاز، لفريق الكرة اﻷول بنادي الزمالك، بصورة رسمية بعد توقيع العقد الثلاثي وباقي العقود .وانضم النقاز للزمالك لمدة 3 مواسم و نصف الموسم عقب الوصول لاتفاق نهائي مع اللاعب والنادي التونسي ونبيل غبوزيد وكيل اللاعب

علي المصري

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، منذ قليل، انتقال ظهيره الأيمن الدولي حمدي النقاز، لفريق الكرة اﻷول بنادي الزمالك، بصورة رسمية بعد توقيع العقد الثلاثي وباقي العقود .

وانضم النقاز للزمالك لمدة 3 مواسم و نصف الموسم عقب الوصول لاتفاق نهائي مع اللاعب والنادي التونسي ونبيل غبوزيد وكيل اللاعب والمفوض من الزمالك ﻹنهاء الصفقة.

ومن المقرر وصول النقاز للقاهرة غدا الثلاثاء للانتظام في تدريبات الزمالك، علي أن يحدد إيهاب جلال المدير الفني للقلعة البيضاء، موقفه من الانضمام لقائمة المباريات خلال التدريبات المقبلة.