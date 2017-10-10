رسميا.. الموافقة على حضور 40 ألف مشجع لمباراة الأهلي والنجم

علي المصري: تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، موافقة من الجهات الأمنية على حضور 40 ألف مشجع، لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، أمام النجم الساحلي التونسى، فى إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 22 أكتوبر الجاري.وأرسلت وز

علي المصري:

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، موافقة من الجهات الأمنية على حضور 40 ألف مشجع، لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، أمام النجم الساحلي التونسى، فى إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 22 أكتوبر الجاري.

وأرسلت وزارة الداخلية، خطابـًا رسميـًا إلى النادي الأهلي اليوم الثلاثاء، تخطره بموافقتها على حضور 40 ألف مشجع للمباراة التي تقام على استاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، علما بأن الفريق خسر لقاء الذهاب، بهدفين مقابل هدف فى تونس.

وكان الأهلي قد طلب من الجهات الأمنية حضور 60 ألف مشجع للمباراة، ومن المقرر أن يطلب الأهلي من الأمن في الساعات المقبلة زيادة العدد إلى هذا الرقم، نظرًا لأهمية المباراة وحاجة الفريق لدعم جماهيره، من أجل تخطي النجم والصعود للمباراة النهائية.