رسميا.. المغربي حميد أحداد أول صفقات الزمالك الصيفية

_الصفقة تكلف الخزينة البيضاء 1.4 مليون دولار واللاعب وقع 4 سنوات علي المصري أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، موافقه نادي الدفاع الحسنى الجديدى، على منح الاستغناء الخاص بالمهاجم المغربى حميد أحداد، للانتقال لصفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية . ومن المن

_الصفقة تكلف الخزينة البيضاء 1.4 مليون دولار واللاعب وقع 4 سنوات





علي المصري





أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، موافقه نادي الدفاع الحسنى الجديدى، على منح الاستغناء الخاص بالمهاجم المغربى حميد أحداد، للانتقال لصفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .





ومن المنتظر أن يحسم الزمالك الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة، بعدما توصل الطرفين ﻹتمام الصفثة مقابل مليون و400 ألف دولار.





وكان اللاعب قد حضر للقاهرة في الأيام الأخيرة وأنهى الاتفاق مع الزمالك على كل تفاصيل الصفقة، ووقع علي عقد يربطه بالزمالك لمدة 4 سنوات.