رسميا.. المصري يتعاقد مع كوفي موسمين

علي المصري: أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، إجراءات الحصول على توقيع اللاعب البوركيني الدولي محمد كوفي مدافع الزمالك، بعقد لمدة موسمين يبدأ اعتباراً من الموسم المقبل 2018/2017 وحتى نهاية موسم 2019/2018. وقام اللاعب

علي المصري:

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، إجراءات الحصول على توقيع اللاعب البوركيني الدولي محمد كوفي مدافع الزمالك، بعقد لمدة موسمين يبدأ اعتباراً من الموسم المقبل 2018/2017 وحتى نهاية موسم 2019/2018.

وقام اللاعب صباح اليوم الثلاثاء، بالتوقيع على عقده مع المصري، بحضور المهندس عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي، والمسؤول عن ملف التعاقدات، ووليد بدر المدير الإداري للفريق الأول.

كان مجلس إدارة المصري، قد نجح قبل ساعات في الحصول على الاستغناء الموجه الخاص باللاعب،بعد مفاوضات مكثفة مع مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي تلقى عدة عروض محلية وعربية لانتقال اللاعب، إلا أن رغبة اللاعب في الانضمام للمصري حسمت الأمر تماما لمصلحة الفريق البورسعيدي، الذي قام بدفع مبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه للزمالك للحصول على الاستغناء.