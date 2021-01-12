رسميا .. المستشار حنفي الجبالي رئيسًا للبرلمان الجديد

فاز المستشار حنفي جبالي ، برئاسة البرلمان 2021 – 2026، وذلك بعد حصوله على عدد أصوات 508 صوت، فيما حصل النائب صلاح أبو هميلة 57 صوت، وحصل وأحمد عبد الحكيم على صوتين، وحصل ومحمد مدينة على 9 أصوات.

جاء ذلك خلال جلسة البرلمان الافتتاحية اليوم ، برئاسة النائبة فريدة الشوباشي.

ونصت المادة 12 على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وقال المسشار حنفي الجبالي، رئيس البرلمان ،:” السادة النواب أتقدم لكم جزيل الشكر علي انتخابي رئيس مجلس النواب لافرق بين من وافق ومن اعترض تلك هي الديمقراطية التي تتميز باختلاف وجهات النظر الشكر لمن تولي رئاسة الجلسة الأجرائية الأولي والنائبة فريدية الشوباشي”.

وقال :” أتقدم بالتحية للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس خلال الفصل التشريعي السابق، ولكل النواب الذين بذلوا كل الجهد في ظروف بالغة الصعوبة ، مع ابن بار من ابناء مصر هو فخامة الرئيس السيسي الذي تشهد له افعاله علي ارض الواقع بما انجزه ووقع به الحكومة وتابع الابطال في مواقع العمل المختلفة اثمرت مشروعات عملاقة تبشر بمستقبل مشرق وحد المواطنين تحت شعار يد تحمل السلاح ويد تبني .

وتابع : كل الاعتزاز والتقدير لشهداء القوات المسلحة والشرطة البواسل والقضاء والمواطنين المخلصين الذين استشهدوا بكل ان واجه بشجاعة خس الارهاب المجرم.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن المستشار حنفي الجبالي وفقًا لما قاله في جلسة البرلمان ، علي النحو التالي:-

رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق

حاصل على الدكتوراه في القانون الدستوري

عمل وكيلًا للنائب العام- عُيِّن بالمحكمة الدستورية وتولَّى رئاسة هيئة المفوضين بها، ثم نائبًا لرئيس المحكمة فرئيسًا لها

تولَّى رئاسة المكتب الفني للمحكمة الدستورية

شغل منصب أمين عام اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية

شارك في المؤتمرات الدولية داخل مصر وخارجها.. سواء على المستوى العربي أو الأفريقي أو الأوروبي..

وقدم أوراق عمل باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية خصوصًا ما يتعلق بالحقوق والهويات.

وقال الجبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لتقديم نفسه: “أتشرف بأنني أنتمي إلى أسرة بسيطة من ريف صعيد مصر”.

وكانت السيرة الذاتية للمستشار حنفي الجبالي تتضمن تخرجه في كلية حقوق عين شمس سنة 1975، وتدرجه في العمل القضائي، وحصوله على درجة الدكتوراه في القانون العام.سبق له الحصول على بكالوريوس التجارة، شعبة المحاسبة في جامعة القاهرة، مايو 1970، بتقدير عام جيد جدًّا.حصل الجبالي على ليسانس الحقوق في كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1975، بتقدير عام جيد جدًّا.كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام في كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976، بترتيب الأول.

نال دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي في كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1977، بتقدير عام جيد جدًّا.