رسميا.. الغرير الإماراتية تؤجر 181 ألف فدان لمدة 60 عاما

أحمد عاشور:وقعت الحكومة المصرية أمس، اتفاقا مع شركة القناة للسكر، التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية، لإقامة مصنع لإنتاج السكر الأبيض من البنجر، واستصلاح وزراعة 181 ألف فدان، غرب المنيا.جاء التوقيع الذى انتظر نحو 4 سنوات، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

أحمد عاشور:

وقعت الحكومة المصرية أمس، اتفاقا مع شركة القناة للسكر، التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية، لإقامة مصنع لإنتاج السكر الأبيض من البنجر، واستصلاح وزراعة 181 ألف فدان، غرب المنيا.

جاء التوقيع الذى انتظر نحو 4 سنوات، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم باعمال رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وخالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام.

قالت مصادر مطلعة، إن الاتفاق تضمن تخصيص 100 فدان لاقامة المصنع بنظام التمليك، وسيتم منح الشركة الإماراتية حق تأجير أراضى الاستصلاح الزراعى لمدة 60 عاما، مقابل 700 جنيه سنويا للفدان، على أن يرتفع مقابل الايجار %12، كل 3 سنوات.

من جانبه قال المهندس إسلام سالم، الرئيس التنفيذى لشركة القناة للسكر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن التكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر بحوالى مليار دولار، تتوزع بواقع 450 مليون دولار لإقامة المصنع بطاقة تصل إلى 750 ألف طن سنويا، و550 مليونا لاستصلاح وزراعة 181 ألف فدان.

وذكر أن المشروع يوفر فاتورة استيراد بقيمة مليار دولار سنوياً، خاصة أن الأراضى سيتم زراعتها بسكر البنجر، والقمح، والفول، والذرة.

وأضاف أن مباحثات تجرى مع البنوك لتدبير جزء من التكلفة الاستثمارية، رافضاَ الكشف عن تفاصيلها لحين التوصل لاتفاق نهائي، مشيرا إلى أن الشركة ستبدأ خلال الفترة المقبلة، إنهاء جميع الدراسات والاشتراطات والتراخيص اللازمة، التى من المتوقع أن تستغرق عاما من الآن.

وأكد أن الحكومة استجابت لمطالب الشركة الإماراتية، فيما يتعلق باشتراطات استغلال المياة الجوفية، بما يسمح بعمليات الاستصلاح والزراعة، وبما لايضر بالمخزون الجوفي، وكشف عن التوصل لاتفاق لحفر 850 بئرا، و18 أخرى يتم استخدمهم فى قياس حجم المخزون الجوفى.

وقالت الدكتورة سحر نصر، فى مؤتمر صحفى أمس، إن المشروع نتاج عمل مشترك بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى، والزراعة، وساهم خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام فى المفاوضات النهائية، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يساهم المشروع فى تلبية احتياجات السوق المحلية، ويوفر نحو مليار دولار كانت توجه لاستيراد السكر، وبعض المنتجات الزراعية الأخرى.

وذكرت أنه يساهم أيضا فى توفير 30 ألف فرصة عمل، فى مرحلة الإنشاء، وسيعمل بالمصنع نحو 3 ألاف عامل، و40 ألف مزارع.

وأضافت أن قانون الاستثمار الجديد، تضمن عدد من الحوافز والضمانات للمستثمرين، خاصة بمحافظات الوجه القبلى، فى إطار حرص الحكومة على تهيئة مناخ الأعمال، وجذب استثمارات جديدة للصعيد، مضيفة أن هناك خطة لزيادة الرقعة الزراعية، وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعى، وصناعاته التكميلية.

يشار إلى أن وزارة الاستثمار، كانت قد تدخلت لحسم الخلاف الذى وقع بين «الغرير»، ووزراتى الرى والزراعة، حول اشتراطات استخدام المياه بالأراضى التى ستحصل عليها الشركة، بعد اعتراض الجانب الإماراتى عليها، باعتبارها معوقا رئيسيا لعملية الزراعة، وإتمام المشروع.

ترجع بداية المشروع إلى أغسطس 2014، عندما طلبت هيئة التنمية الزراعية، السماح لها بالتصرف فى مساحة 200 ألف فدان، لصالح «الغرير الإماراتية، بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاماً، لاستغلالها فى إقامة مشروع زراعى صناعى، ومصنع لإنتاج السكر الأبيض من البنجر، بالقيمة التى تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، مع زيادة سنوية.