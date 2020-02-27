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رسميا.. “الصحة العالمية” تعلن مصر خالية من كورونا بعد شفاء الحالة الوحيدة

روج "الشخص الأجنبي" من مستشفى العزل
المال - خاص 9:23 م, الخميس, 27 فبراير 20 9:23 م, الخميس, 27 فبراير 20

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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، عن تعافي أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد، لتصبح مصر رسميا “خالية من الفيروس“.

وأكد البيان خروج “الشخص الأجنبي” من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الفريق الطبي المتابع لحالة الشخص الأجنبي قام بإجراء كافة الفحوصات والتحاليل الدورية.

وأضاف أنه تم إجراء تحليل الـ “pcr” للحالة تحت إشراف وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية آخرها اليوم بعد قضائه 14 يوما داخل الحجر الصحي.

وأوضح: “جاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة”.

وأشار إلى أن الحالة تلقت الرعاية الطبية الفائقة وحالتها الصحية جيدة تمامًا وخالية من الفيروس، وبهذا تصبح مصر خالية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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بقلم المال - خاص

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