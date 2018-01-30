رسميا.. السيسي وموسى في القائمة المبدئية لسباق الرئاسة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية لمرشحي الرئاسة، مشيرة إلى أنها قامت بفحص أوراق المرشحين لانتخابات الرئاسة، وأنها خلصت إلى أن المرشحين عبد الفتاح سعيد السيسي ، وموسي مصطفى موسي استوفيا الشروط المتطلبة قانونا .وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان لها أن المرشح عبد الفتاح السيسي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية لمرشحي الرئاسة، مشيرة إلى أنها قامت بفحص أوراق المرشحين لانتخابات الرئاسة، وأنها خلصت إلى أن المرشحين عبد الفتاح سعيد السيسي ، وموسي مصطفى موسي استوفيا الشروط المتطلبة قانونا .

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان لها أن المرشح عبد الفتاح السيسي أرفق بطلب ترشحه 549 تزكية برلمانية، و 161 ألفا و 707 تزكيات شعبية، في حين أرفق المرشح موسى مصطفى موسى بطلب ترشحه 20 تزكية برلمانية.

كما أعلن المستشار محمود الشريف المتحدث الإعلامي باسم الهيئة العليا للانتخابات انه تم الموافقة على طلبات متابعه للانتخابات 48 منظمه محلية، و 9 منظمات دولية.بالإضافه للمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأه والمجلس القومى لشئون الاعاقه، وجارى تسليم الأكواد للمتابعين.