رسميا.. الزمالك يطلب حكاما أجانب لمبارياته في الدوري

علي المصري خاطب مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، الاتحاد المصري لكرة القدم، بقيادة المهندس هاني أبوريدة، من أجل استقدام حكام أجانب، للقاءات فريق الكرة بالقلعه البيضاء، بدا من لقاء سموحة، الذي سيقام يوم الجمعة القادمة، ضمن لقاءات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.و

علي المصري

خاطب مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، الاتحاد المصري لكرة القدم، بقيادة المهندس هاني أبوريدة، من أجل استقدام حكام أجانب، للقاءات فريق الكرة بالقلعه البيضاء، بدا من لقاء سموحة، الذي سيقام يوم الجمعة القادمة، ضمن لقاءات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

وأرسل مجلس الزمالك، خطابا رسميا، على خلفية الأزمة التحيكيمة التي شهدها لقاء الزمالك الأخير، واحتساب محمود بسيوني حكم اللقاء، ضربتي جزاء لصالح طنطا، أثبتت الإعادات التليفزيونية في مختلف القنوات، عدم صحتهما.

وجاء نص الخطاب على النحو التالى: “السيد العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، تحية طيبة وبعد، بعد الظلم تحكيمي فاجر على نادي الزمالك في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضية بين فريقي طنطا والزمالك واحتساب المدعو / محمود بسيوني ضربتي جزاء ضد الزمالك لا علاقة لهما على الإطلاق بضربات الجزاء وفي ذات المباراة لم يحتسب عدد ضربتي جزاء صحيحتين للزمالك مما يؤكد أن هذا الحكم كان يقصد إيقاف مسيرة فوز نادي الزمالك في هذه المباراة”.

وأضاف خطاب الزمالك: “وفي ذات الوقت الذي كان لابد من شطبه من سجلات الاتحاد المصري لكرة القدم قام المدعو / عصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة الحكام بالدفاع عنه بحجة واهية قائلا أنها خطأ تحكيمي وارد وقد مللنا من هذا المبرر لأن هناك فارق بين الخطأ التحكيمي والفجر التحكيمي المتعمد وقد أعلن المدعو / عصام عبدالفتاح في جميع وسائل الإعلام أن الحكام المصريين يرفضون تحكيم مباريات نادي الزمالك ونحن نوافق على قراره هذا لأن بعد هذه التصريحات منه سيدير الحكام المصريين مباريات نادي الزمالك بعدم الحيادية ويتملكهم رغبة الانتقام من النادي ونحن لن نسمح بذلك لأننا نكون قد تحولنا إلى غابة بلا لوائح أو قوانين بل يحكمها الأهواء الشخصية والكراهية والرغبة في الانتقام .

واختتم خطاب القلعه البيضاء: “ذلك وتنفيذا لرغبة المدعو / عصام عبدالفتاح – عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام فإن نادي الزمالك يوافق على قرار عصام عبدالفتاح باستقدام حكام أجانب لإدارة مباريات نادي الزمالك وذلك بناءا على قرار رئيس لجنة الحكام بأن الحكام المصريين يرفضون إدارة مباريات نادي الزمالك

