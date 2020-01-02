رياضة

رسميا.. الزمالك يطالب بحكام أجانب في باقي مبارياته بسبب الظلم

الزمالك فاز على ضيفه أسوان بنتيجة 2-0
مصطفى الجُدي 10:39 م, الخميس, 2 يناير 20 10:39 م, الخميس, 2 يناير 20

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طالب مجلس إدارة الزمالك اللجنه الخماسية المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم باستقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك ، رفضه التعاون مع لجنة الحكام ، التى يرأسها جمال الغندور بعد الظلم الفادح ، حسب تعبيره ، الذي تعرض له الفريق الأول لكرة القدم في مبارياته و آخرها أسوان.

و تابع : ” و الاختيارات السيئة للجنة للحكام التي تكن العداء لنادي الزمالك وتجامل المنافس ، و تتعمد عدم احتساب أهداف صحيحة ، و ركلات جزاء صحيحة للفريق ، بينما تحتسب أهدافا و ركلات جزاء غير صحيحة للمنافس”.

و ذلك بسبب تقديم رئيس نادي الزمالك بلاغا للنيابة العامة ضد رئيس اللجنة جمال الغندور ، بعد إرسال الأخير رسائل سب وقذف في حق رئيس النادي المستشار مرتضى منصور.

يذكر أن الزمالك ، فاز على ضيفه أسوان بنتيجة 2 – 0 في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ، ضمن الجولة الـ 11 في الدوري الممتاز على ستاد القاهرة.

و رفع القلعة البيضاء رصيده إلى 18 نقطة و تقدم للمركز الرابع بجدول الترتيب ، و ظل أسوان برصيده 7 نقاط في المركز الـ17.

و أحرز هدفي الأبيض مصطفى محمد في الدقيقة 43 ، ثم أضاف أحمد سيد ” زيزو ” الهدف الثاني في الدقيقة 62.

و تعرض طارق حامد للطرد في الدقيقة 51 بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

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بقلم مصطفى الجُدي

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