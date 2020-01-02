رسميا.. الزمالك يطالب بحكام أجانب في باقي مبارياته بسبب الظلم

طالب مجلس إدارة الزمالك اللجنه الخماسية المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم باستقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك ، رفضه التعاون مع لجنة الحكام ، التى يرأسها جمال الغندور بعد الظلم الفادح ، حسب تعبيره ، الذي تعرض له الفريق الأول لكرة القدم في مبارياته و آخرها أسوان.

و تابع : ” و الاختيارات السيئة للجنة للحكام التي تكن العداء لنادي الزمالك وتجامل المنافس ، و تتعمد عدم احتساب أهداف صحيحة ، و ركلات جزاء صحيحة للفريق ، بينما تحتسب أهدافا و ركلات جزاء غير صحيحة للمنافس”.

و ذلك بسبب تقديم رئيس نادي الزمالك بلاغا للنيابة العامة ضد رئيس اللجنة جمال الغندور ، بعد إرسال الأخير رسائل سب وقذف في حق رئيس النادي المستشار مرتضى منصور.

يذكر أن الزمالك ، فاز على ضيفه أسوان بنتيجة 2 – 0 في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ، ضمن الجولة الـ 11 في الدوري الممتاز على ستاد القاهرة.

و رفع القلعة البيضاء رصيده إلى 18 نقطة و تقدم للمركز الرابع بجدول الترتيب ، و ظل أسوان برصيده 7 نقاط في المركز الـ17.

و أحرز هدفي الأبيض مصطفى محمد في الدقيقة 43 ، ثم أضاف أحمد سيد ” زيزو ” الهدف الثاني في الدقيقة 62.

و تعرض طارق حامد للطرد في الدقيقة 51 بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.