رسميا.. الزمالك يضم الإيفواري عبدالرازق سيسيه

علي المصرينجح المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في الحصول على استغناء اللاعب الإيفواري عبدالرازق سيسيه مهاجم نادي أسوان، بعد الجلسه الودية التي عقدها مع رئيس نادي أسوان الدكتور حسن عبدالقادر، في حضور نبيل أبو زيد وكيل اللاعب.وكان الزمالك قد دفع 100 ألف دولار للفريق الأم للا

علي المصري

نجح المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في الحصول على استغناء اللاعب الإيفواري عبدالرازق سيسيه مهاجم نادي أسوان، بعد الجلسه الودية التي عقدها مع رئيس نادي أسوان الدكتور حسن عبدالقادر، في حضور نبيل أبو زيد وكيل اللاعب.

وكان الزمالك قد دفع 100 ألف دولار للفريق الأم للاعب إف سي مونا الإيفواري، ولكن مسئولو أسوان أظهروا تعنت شديد في الاستغناء عن خدمات اللاعب، وقاموا بتسجيله في قائمة الفريق في اتحاد الكرة للموسم الجديد، قبل أن تحل الأزمة، ويصبح لاعبا رسميا بالقلعة البيضاء.

وتعد صفقة اللاعب الإيفواري هي الثامنة خلال فترة الانتقالات الصيفية هذا الموسم، بعد التعاقد مع ‏الكونغولي كابونجو كاسونجو وبنيامين أتشيمبونج وأحمد مجدى وأحمد داوددا ويوسف إبراهيم “أوباما” وصلاح عاشور وأحمد مدبولى، بالإضافة لعودة الثنائي المعار حازم أمام وإبراهيم عبدالخالق.



