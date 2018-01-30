رسميا.. الزمالك يجدد عقد مصطفى محمد 5 مواسم

علي المصرينجح أحمد مرتضى منصور، نجل رئيس نادي الزمالك، في تجديد عقد مصطفى محمد مهاجم الفريق المعار لصفوف نادى طنطا لمدة 5 مواسم مقبلة، بحضور وكيل أعمال المهاجم الشاب.وتشهد الفترة الحالية مفاوضات مكثفة بين مسئولي الزمالك وطنطا لحسم مصير مصطفى محمد سواء بالعودة للقلعة البيضاء أو الاستمرار مع أ

علي المصري

نجح أحمد مرتضى منصور، نجل رئيس نادي الزمالك، في تجديد عقد مصطفى محمد مهاجم الفريق المعار لصفوف نادى طنطا لمدة 5 مواسم مقبلة، بحضور وكيل أعمال المهاجم الشاب.

وتشهد الفترة الحالية مفاوضات مكثفة بين مسئولي الزمالك وطنطا لحسم مصير مصطفى محمد سواء بالعودة للقلعة البيضاء أو الاستمرار مع أبناء السيد البدوى لنهاية الموسم.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، قد أكد تمسك نادية بعودة مصطفى محمد قبل إنتهاء فترة الإنتقالات الشتوية الحالية في ظل حاجة الفريق له، وتمسك الجهاز الفني للفريق بعودته لتدعيم خط الهجوم.

ويكثف رئيس الزمالك من إتصالاته مع فايز عريبي رئيس نادى طنطا لعودة اللاعب قبل غلق باب القيد غدا الاربعاء.

وقام مسئولو الزمالك بإعارة مصطفي محمد العام الماضي لفريق الداخلية، وأوصي محمد حلمي المدير الفني الأسبق للزمالك، بضرورة عودة اللاعب عقب إنتهاء فترة إعارته، وعاد بالفعل قبل أن تتم إعارته للمرة الثانية لفريق طنطا مطلع الوسم الحالي.

ويعد مصطفي محمد من الدعائم الأساسية لفريق طنطا الموسم الحالي، وتمكن من تسجيل 6 أهداف، ووصل بالفريق إلي المركز الخامس عشر بعيدا عن مراكز الهبوط.

الجدير بالذكر أن الزمالك قام بإبرام 6 تعاقدات جديدة في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية مع كل من التونسي حمدي النقاز والغاني نانا بوكو وعماد فتحي ومحمد عبد الغني وإسلام جمال ومحمد عنتر.