رسميا .. الزمالك يتسلم استغناء صفقتي الإسماعيلي

على المصرىاستلم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، الاستغناء الخاص بصفقة إبراهيم حسن، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، ليصبح اللاعب رسميا بصفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم الجديد.وأنهى المجلس صفقة بهاء مجدي ظهير أيسر للدروايش، للانضمام للفريق الموسم الم

على المصرى

استلم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، الاستغناء الخاص بصفقة إبراهيم حسن، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، ليصبح اللاعب رسميا بصفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم الجديد.

وأنهى المجلس صفقة بهاء مجدي ظهير أيسر للدروايش، للانضمام للفريق الموسم المقبل، واستلم الزمالك الاستغناء الرسمي الخاص باللاعب ليصبح لاعبا بصفوف الزمالك.

بذلك يصبح الزمالك قد أبرم خمسة صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تعاقد مع عماد السيد حارس مرمى إنبى، والمغربى حميد أحداد مهاجم الدفاع الحسنى الجديدى، وعمر السعيد مهاجم وادى دجلة، بجانب إبراهيم حسن وبهاء مجدى.