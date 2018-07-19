رسميا..التموين تعلن إضافة المواليد في أغسطس

محمد مجدي قام الدكتور وزير التموين والتجارة ​الداخلية بالاجتماع مع وكلاء وزارة التموين ومديري المديريات لبحث مناقشه آليات إضافة المواليد على بطاقات ذويهم، مع الأخذ فى الاعتبار فى المقام الأول المواطن والأسر الأكثر احتياجاً، والعمل على تسجيل البيانات بدقة وبجودة عالية.وأعلن المصيلحى

محمد مجدي

قام الدكتور وزير التموين والتجارة ​الداخلية بالاجتماع مع وكلاء وزارة التموين ومديري المديريات لبحث مناقشه آليات إضافة المواليد على بطاقات ذويهم، مع الأخذ فى الاعتبار فى المقام الأول المواطن والأسر الأكثر احتياجاً، والعمل على تسجيل البيانات بدقة وبجودة عالية.

وأعلن المصيلحى عن بدء إضافة المواليد اعتبارا من أول أغسطس وحتى نهاية أكتوبر المقبل، لمدة ثلاثة شهور.

وناقش الاجتماع استعدادات المكاتب الأخيرة لإضافة المواليد والوقوف على مدى جهازيتها، من الناحية الانشائية والفنية.

وأكد المصيلحى على مديري المديريات بالتواصل والتواجد مع المواطنين على أرض الواقع والاجتماع مع موظفي مكاتب التموين للإطلاع على الإجراءات وآليات تنفيذ إضافة المواليد بالدقة المطلوبة.

ووجه المصيلحى مديري المديريات بتقييم المكاتب من حيث جهازيتها لتقديم خدمة إضافة المواليد وكذلك تحديد المكاتب التي ستعمل لفترتين.

وأوضح المصيلحى سيتم إرسال منشور يتضمن كافة الإجراءات التفصيلية لإضافة المواليد بكل تفاصيلها الأسبوع المقبل.

