رسميا.. التلفزيون العماني يعلن خليفة السلطان قابوس

أعلن التلفزيون العماني أن هيثم بن طارق بن تيمور هو السلطان الجديد لسلطنة عمان خلفا للسلطان قابوس الذي وافته المنية صباح اليوم، حيث كان هيثم وزيرا للثقافة وابن عم قابوس الذي حكم البلاد قرابة نصف قرن دون تحديد خليفته.

وأكد التلفزيون العماني في بيان رسمي أن مجلس الدفاع للسلطنة اجتمع في حضور أفراد العائلة المالكة وقرأ رسالة السلطان الراحل بشكل مباشر أمامهم كشهود على الإجراءات ليعلن أن قابوس اختار هيثم بن تيمور سلطانا للبلاد.

وكان ديوان البلاط السلطاني قد أعلن صباح اليوم، وفاة سلطان عُمان قابوس بن سعيد، عن عمر يناهز 79 عامًا، دون تحديد خليفة له، حيث لايوجد له أبناء ذكور.

وحكم السلطان قابوس ، سلطنة عُمان منذ توليه السلطة عام 1970، ويقول النظام الأساسي لسلطنة عُمان الذي تم وضعه عام 1996 إن الأسرة الحاكمة تختار خلفا له خلال 3 أيام من خلو العرش.

وقدم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التعازي للشعب العُماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، قال الشيخ محمد بن زايد: “فقدت عُمان الشقيقة والأمتان العربية والإسلامية قائدا حكيما، وقامة تاريخية كبيرة، رحم الله السلطان قابوس، رحل عنا أخا عزيزا ورفيق درب الشيخ زايد، تقاسما بحكمتهما وإخلاصهما النهوض بشعبيهما وخدمة وطنيهما، نعزي أسرته الكريمة وشعبه، ونسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.