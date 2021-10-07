الإسكندرية

رسميا : التجديد للربان طارق شاهين رئيسا لميناء الإسكندرية للمرة الرابعة على التوالي (مستند)

للمرة الرابعة على التوالي
السيد فؤاد 2:34 م, الخميس, 7 أكتوبر 21 2:34 م, الخميس, 7 أكتوبر 21

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قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تجديد تعيين الربان طارق شاهين لرئاسة ميناء الإسكندرية، للمرة الرابعة على التوالي.

ونص القرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، والذي حمل رقم 2465 لسنة 2021 على تجديد تعيين الربان طارق شاهين رئيسا لمجلس إدارة إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالمستوى الوظيفي الممتازة، لمدة عام اعتبارا من 19 سبتمبر الماضي.

كانت” المال ” نشرت في 20 سبتمبر الماضي تحت عنوان ” مصادر : التمديد للربان طارق شاهين لرئاسة ميناء الإسكندرية ” بعد ما عرضه الفريق كامل الوزير وافق على تمديد مدة خدمة الربان طارق شاهين رئيسا لميناء الإسكندرية، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

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وكان تم تعيين الربان طارق شاهين رئيسا لهيئة ميناء الإسكندرية، في أغسطس 2019 بعد عمله في ميناء دمياط نائبا لرئيس الهيئة، ثم رئيسا للهيئة .

وحصل الربان طارق شاهين على بكالوريوس دراسات وعلوم بحرية عام 1981، وحاصل على شهادة ربان أعالي بحار، وماجستير في النقل الدولي واللوجستيات عام 2007.

كما حصل على العديد من الدورات التدريبية المتقدمة في إدارة وتشغيل الموانئ من فرنسا وأعمال الوكالة الملاحية وإستراتيجية إدارة الموانئ من اليابان، وإدارة الأزمات ودورة عن السفن من كاليفورنيا.

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وحصل على دبلومات في اللغتين الإنجليزية، والفرنسية، كما عمل رئيس إدارة مركزية بقطاع النقل البحري ثم مستشار هيئة السلامة ثم مستشاراً لرئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، ثم عين نائباً لرئيس مجلس إدارة ميناء دمياط للتشغيل منذ يونيو 2015 ثم رئيسا لمجلس الإدارة، ثم رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

يذكر أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل قرر مؤخرا تعيين اللواء بحري نهاد شاهين، نائبا لرئيس هيئة الميناء للشئون التجارية والمالية والهندسية والتجارية، وهو الشقيق الأصغر للربان طارق شاهين “رئيس الهيئة”، ليكون هي المرة الأولى من نوعها عمل شقيقين في نفس الهيئة في وظائف قيادية.

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صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء
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بقلم السيد فؤاد

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