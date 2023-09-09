رسميا.. الاتحاد الأفريقي ينال عضوية مجموعة "العشرين"

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة العشرين المنعقدة في نيودلهي اليوم إن الاتحاد الأفريقي أصبح عضوا دائما في المجموعة التي تضم أغنى وأقوى دول العالم.

والآن يتمتع الاتحاد الأفريقي، وهو هيئة قارية تتألف من 55 دولة عضواً، بنفس الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي ـ الكتلة الإقليمية الوحيدة التي تتمتع بعضوية كاملة.

وكان الاتحاد الأفريقي يوصف سابقا بأنه “منظمة دولية مدعوة” في المجموعة.

ودعا مودي، في كلمته الافتتاحية في القمة، الاتحاد الأفريقي، ممثلاً برئيسه غزالي عثماني، إلى شغل مقعد على طاولة زعماء مجموعة العشرين كعضو دائم.

وأظهرت مسودة إعلان اطلعت عليها رويترز في وقت سابق “نرحب بالاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين ونعتقد بقوة أن انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين سيسهم بشكل كبير في معالجة التحديات العالمية في عصرنا”.

واقترح مودي هذه الخطوة في يونيو الماضي.

وكانت مجموعة العشرين تتألف في السابق من 19 دولة والاتحاد الأوروبي، ويمثل أعضاؤها حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75% من التجارة العالمية ونحو ثلثي سكان العالم.