رياضة

رسميا .. الأهلي يُمدد عقد صلاح محسن لمدة 4 سنوات

نظرا لقرب انتهاء مدة تعاقده
إسلام مصطفى 8:30 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21 8:30 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

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أعلن النادي الأهلي، تمديد عقد صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، لمدة 4 سنوات، ليصبح لاعبًا في صفوف القلعة الحمراء لمدة 5 سنوات كاملة، حيث إن مدة تعاقده كانت ستنتهي مع نهاية الموسم المقرر انطلاقه بعد أسابيع قليلة.

وأوضح أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي، خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أنه تم تمديد عقد صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى الموسم الذي سوف ينطلق بعد أسابيع، لتصبح مدة تعاقد صلاح محسن مع الأهلي 5 سنوات كاملة.

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وكانت مصادر مقربة داخل النادي الأهلي، أعلنت منذ عدة أيام، عن حسم لجنة التعاقدات كافة الاتفاقات بشأن تجديد تعاقده مع اللاعب الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، قبل أن يوقع على العقد رسميًا اليوم.

وكانت لجنة التعاقدت قد توصلت لاتفاق مع عمرو السولية على التجديد لـ3 مواسم بعد فترة طويلة من المفاوضات، حتى تم الاتفاق على المقابل المالي، بحيث يحصل فى الموسم الأول على 10 ملايين جنيه، وفي الثانية 11 مليونًا ويحصل في الموسم الثالث على 12 مليون جنيه، بخلاف مليون جنيه يحصل عليها سنويًا من الإعلانات.

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بقلم إسلام مصطفى

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